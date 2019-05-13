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  3. Galatasaray'da ayağı kırılan Emre Akbaba'ya tam prim verilecek

Galatasaray'da ayağı kırılan Emre Akbaba'ya tam prim verilecek

Galatasaray'da ayağı kırılan Emre Akbaba'ya tam prim verilecek

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ayağı kırılan ve dün başarılı bir operasyon geçiren 26 yaşındaki oyuncuya, yönetimden jest geldi.

Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sağ ayağında cruris ve fibula kemiklerinde kırık meydana gelen Emre Akbaba'yı hastanede takım arkadaşları ve teknik heyetteki hocaları yalnız bırakmadı. Sarı kırmızılı yönetimden de Emre'ye jest geldi.

Ligde 17 maçta görev yapan Emre Akbaba'ya şampiyonluk halinde 34 hafta oynamış gibi tam prim verilmesi kararı alındığı öğrenildi. Beşiktaş ve Rize galibiyetlerini 3'er milyon TL primle ödüllendiren Galatasaray yönetimi, Akhisar ve Başakşehir maçlarında çifte kupa gelirse takıma 14 milyon TL daha ödeme yapacak.

(Sabah)

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