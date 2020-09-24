Galatasaray'da Arda Turan'ın yerine Despodov geliyor

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Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Orta saha için hamle yapması beklenen Galatasaray, Arda Turan'ın yerine sürpriz bir isim için resmi teklifini yaptı.

Galatasaray'da transfer döneminin kapanmasına 10 gün kala hareketli saatler yaşanıyor. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Arda Turan'ın yerine sürpriz isim için resmi teklifte bulundu. İşte detaylar..

GÖZLER İKİ MAÇTA

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da gözler Hajduk Split ve Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmalara çevrildi.

Bu akşam saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda Hajduk Split'i ağırlayacak olan Galatasaray, Pazar akşam 19.00'da derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Hazırlıklarını sürdüren Sarı Kırmızılı takımda lig ve Avrupa karşılaşmalarının yanı sıra transfer çalışmaları da devam ediyor.

"LİMİTİ AŞMAMALIYIZ"

Transfer döneminin kapanmasına 10 gün kala Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak dün yaptığı açıklamada, "Galatasaray Kulübü'nde transfer bitmez. 2 haftalık bir sürecimiz var. Bir limitimiz var onu aşmamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"HER YERE ADAM ARIYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise dün akşam Hajduk Split maçı öncesi transferlerle ilgili, "Ekime kadar alabileceğimiz ne varsa hepsini alırız biz." şeklinde konuşmuştu. Daha önce yapmış olduğu basın toplantısında, "6-8 numara aradığımızı kim söyledi? Orta sahanın her bölgesine oyuncu arıyoruz." diyen Fatih Terim'in hedefi belli oldu.

ARDA'YI RAHATLATACAK TRANSFER

Galatasaray'da bu yıl yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Arda Turan'ın rotasyonunda sadece Ryan Babel'in bulunması ve Hollandalı yıldızın kadroda düşünülmemesi Sarı Kırmızılıları harekete geçirdi. Ryan Babel'i kadroda düşünmeyen Fatih Terim, Arda Turan'ı da rahatlatacak sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray, Cagliari forması giyen 23 yaşındaki Bulgar kanat oyuncusu Kiril Despodov'u gündemine aldı. İtalya'da yayın yapan Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray, Despodov için Cagliari'ye resmi teklifini sundu.

2018-2019 sezonunun devre arası transfer döneminde CSKA Sofya'dan 3.5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibine transfer olan Despodov, yaz transfer döneminde Sturm Graz'a kiralanmıştı.

Piyasa değeri 3.2 milyon Euro olan 23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın kiralama + zorunlu satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye teklifte bulunduğu öğrenildi.