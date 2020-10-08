Galatasaray'da Arda Turan'a özel program

Kariyerinin son döneminde hem Barcelona hem de Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan Arda Turan sezon başında yuvası Galatasaray'a dönmüştü.
Sarı-Kırmızılılar'a faydalı olmak adına sıkı çalışmalar yapan tecrübeli oyuncu yine de maç kondisyonu konusunda sorunlar yaşıyordu.
Yıldız futbolcunun milli arayı en iyi şekilde değerlendireceği ve ara sonrasında artık 90 dakika sahada kalabilecek duruma geleceği kaydedildi.
Papiss Cisse, "Çok teklif aldım ama Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada oynamaktan hangi futbolcu mutlu olmaz ki." dedi.
Galatasaray'da Younes Belhanda muamması sürüyor.
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'den FC.Kopenhag'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jörgensen'in önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak için teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Maç kondisyonu konusunda sorunlar yaşayan Arda Turan'ın milli arayı en iyi şekilde değerlendireceği bildirildi.
Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, milli görevin kutsallığından bahsetti: “Üstümde milli arma var. A Milli ya da Ümit Milli hiç fark etmez. Milli forma üzerindeki Ay-Yıldız için mücadele etmek önemli. Yarın A Milli Takım'a gider, çıkar oynarım."