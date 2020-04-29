Galatasaray'da Arda Turan ve Semih Kaya geri dönüyor

Galatasaray’da yerli operasyonu yeni bir boyut kazandı. Başta Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Oğulcan Çağlayan gibi Türk oyuncuları kadrosuna katarak, kadro maliyetini düşürmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, yeni isimlerin büyük takım sendromu yaşamaması için de çözümü eskilerde buldu. Adı devre arasında tekrar Galatasaray’la anılan, teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği, ancak Başkan Mustafa Cengiz’in ret cevabı verdiği Arda Turan, bir kez daha gündemde. Sezon sonunda boşa çıkacak olan Arda, her röportajında Sarı-Kırmızılı kulübe geri dönmek istediği mesajını gönderirken, hastalık sürecinde sık sık iletişim kurduğu Fatih Terim de bu transferdeki ısrarını sürdürüyor.
Yeni kaptan olabilir
Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastalık sürecini karantina altında atlatan 66 yaşındaki teknik adamı bu kez geri çevirmek istemeyen Başkan Cengiz’in de Arda’nın transfer rüyası suya düştükten sonra yaptığı olumlu açıklamaları ikna edici bulduğu ve bu kez transfere onay vereceği öğrenildi. Arda Turan’a kaptanlık pazubandı verilmesi de seçenekler arasında.
Selçuk İnan kulübeye...
Böylece takım kaptanı Selçuk İnan’ın antrenör olarak yedek kulübesine dönmesiyle birlikte, saha içindeki liderlik pozisyonu yeniden Arda Turan’a geçecek. 33 yaşındaki futbolcu, takıma yeni katılan yerlilere Galatasaray’ın tarihini, hedeflerini, vizyonunu aşılayarak, taraftarla aralarında bir köprü kurmaya çalışacak. Arda ayrıca altyapıdan gelen genç oyunculara abilik ederek, A takıma alışma sürelerini kısaltmaya çabalayacak.
Bonservis bedeli yok
Galatasaray’a ikinci dönüşünde bekleneni veremeyen Semih Kaya da tecrübesiyle savunma oyuncularına destek olması ve rotasyonda kadro derinliği sağlaması amacıyla yuvaya geri dönecek. 29 yaşındaki stoperin Sparta Prag’la olan sözleşmesi, tıpkı Arda Turan’da olduğu gibi sezon sonunda bitecek. Böylece Galatasaray, iki tecrübeli Türk futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmış olacak.
(Fanatik)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iki yardımcısıyla da yolları ayırıyor... Tecrübeli teknik adam yeni sezon planlaması için yaptığı toplantıya Ümit Davala ve Hasan Şaş'ı çağırmadı. Levent Şahin ise toplantıda yer aldı. Terim'in iki yardımcısını değiştireceği öğrenildi.
Geçen yıldan yerlilere borcu olan yönetim, bu yıl da sadece ocak maaşını ödedi... Geçtiğimiz sezonda yerli oyunculara yaklaşık 60 milyon TL borcu bulunan Fenerbahce, bu sezon da 3 aydır hiçbir futbolcuya maaş ödemedi. Toplam 130 milyonu aşan borcu ödemek için sadece 2 ay süre var.
Trabzonspor'un 7 şampiyonluk görmüş efsanesi Necati, eski derbileri anlattı: “Sahada kimseyi tanımazdık. Ancak maç bitince asla en küçük bir gerginlik olmazdı. Mesela Fenerbahçe ile çok çekişirdik. Eğer maçtan sonra İstanbul'a dönememişlerse bir araya gelip, beraber mangal yapardık.”
orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, kulübün yüzde 30'luk maaş indirimi teklifine sert çıktı. Tecrübeli futbolcu konuyla ilgili menajerine “O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynarım” dedi.
Sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmasına rağmen beklenenden çok daha hızlı iyileşen Luyindama, Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferi olacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yönetimden Oğuzhan Özyakup'un gelecek sezon takımda tutulmasını istedi. Başarılı antrenör, 27 yaşındaki orta sahayla ilgili “Onunla ilgili önemli planlarım var, potansiyelini ortaya çıkarmamız lazım” dedi.