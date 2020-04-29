  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 09:30
  • |
  • 29 Nisan 2020 Çarşamba 09:30

Galatasaray'da Arda Turan ve Semih Kaya geri dönüyor

Galatasaray'da Arda Turan ve Semih Kaya geri dönüyor

Paylaş

Koronavirüs salgını sonrası bozulan ekonomiyi düzeltmek üzere yerli ağırlıklı bir kadro kurmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, yeni isimlere liderlik, abilik etmeleri için Arda Turan ile Semih Kaya'yı tekrar takıma kazandıracak.

Galatasaray’da yerli operasyonu yeni bir boyut kazandı. Başta Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Oğulcan Çağlayan gibi Türk oyuncuları kadrosuna katarak, kadro maliyetini düşürmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, yeni isimlerin büyük takım sendromu yaşamaması için de çözümü eskilerde buldu. Adı devre arasında tekrar Galatasaray’la anılan, teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği, ancak Başkan Mustafa Cengiz’in ret cevabı verdiği Arda Turan, bir kez daha gündemde. Sezon sonunda boşa çıkacak olan Arda, her röportajında Sarı-Kırmızılı kulübe geri dönmek istediği mesajını gönderirken, hastalık sürecinde sık sık iletişim kurduğu Fatih Terim de bu transferdeki ısrarını sürdürüyor.

Yeni kaptan olabilir

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastalık sürecini karantina altında atlatan 66 yaşındaki teknik adamı bu kez geri çevirmek istemeyen Başkan Cengiz’in de Arda’nın transfer rüyası suya düştükten sonra yaptığı olumlu açıklamaları ikna edici bulduğu ve bu kez transfere onay vereceği öğrenildi. Arda Turan’a kaptanlık pazubandı verilmesi de seçenekler arasında.

Selçuk İnan kulübeye...

Böylece takım kaptanı Selçuk İnan’ın antrenör olarak yedek kulübesine dönmesiyle birlikte, saha içindeki liderlik pozisyonu yeniden Arda Turan’a geçecek. 33 yaşındaki futbolcu, takıma yeni katılan yerlilere Galatasaray’ın tarihini, hedeflerini, vizyonunu aşılayarak, taraftarla aralarında bir köprü kurmaya çalışacak. Arda ayrıca altyapıdan gelen genç oyunculara abilik ederek, A takıma alışma sürelerini kısaltmaya çabalayacak.

Bonservis bedeli yok

Galatasaray’a ikinci dönüşünde bekleneni veremeyen Semih Kaya da tecrübesiyle savunma oyuncularına destek olması ve rotasyonda kadro derinliği sağlaması amacıyla yuvaya geri dönecek. 29 yaşındaki stoperin Sparta Prag’la olan sözleşmesi, tıpkı Arda Turan’da olduğu gibi sezon sonunda bitecek. Böylece Galatasaray, iki tecrübeli Türk futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmış olacak.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Emre Kılınç'tan transfer açıklaması

title

Fenerbahçe'nin istediği Benjamin Stambouli'nin talipleri artıyor

title

Mesut Özil'den Arsenal'e maaş indirimi resti: O paraya Fenerbahçe'de oynarım

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

AKŞAM Özel Haber: Hasan Şaş ve Ümit Davala yeni sezonda yok!
AKŞAM Özel Haber: Hasan Şaş ve Ümit Davala yeni sezonda yok!

AKŞAM Özel Haber: Hasan Şaş ve Ümit Davala yeni sezonda yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iki yardımcısıyla da yolları ayırıyor... Tecrübeli teknik adam yeni sezon planlaması için yaptığı toplantıya Ümit Davala ve Hasan Şaş'ı çağırmadı. Levent Şahin ise toplantıda yer aldı. Terim'in iki yardımcısını değiştireceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de 130 milyonluk borç sancısı
Fenerbahçe'de 130 milyonluk borç sancısı

Fenerbahçe'de 130 milyonluk borç sancısı

Geçen yıldan yerlilere borcu olan yönetim, bu yıl da sadece ocak maaşını ödedi... Geçtiğimiz sezonda yerli oyunculara yaklaşık 60 milyon TL borcu bulunan Fenerbahce, bu sezon da 3 aydır hiçbir futbolcuya maaş ödemedi. Toplam 130 milyonu aşan borcu ödemek için sadece 2 ay süre var.

AKŞAM Özel Röportaj: Maç sonu Fenerlilerle mangal yapardık
AKŞAM Özel Röportaj: Maç sonu Fenerlilerle mangal yapardık

AKŞAM Özel Röportaj: Maç sonu Fenerlilerle mangal yapardık

Trabzonspor'un 7 şampiyonluk görmüş efsanesi Necati, eski derbileri anlattı: “Sahada kimseyi tanımazdık. Ancak maç bitince asla en küçük bir gerginlik olmazdı. Mesela Fenerbahçe ile çok çekişirdik. Eğer maçtan sonra İstanbul'a dönememişlerse bir araya gelip, beraber mangal yapardık.”

Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı

Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı

orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.

Resti çekti: O paraya Fenerbahçe'de oynarım
Resti çekti: O paraya Fenerbahçe'de oynarım

Resti çekti: O paraya Fenerbahçe'de oynarım

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, kulübün yüzde 30'luk maaş indirimi teklifine sert çıktı. Tecrübeli futbolcu konuyla ilgili menajerine “O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynarım” dedi.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Dönüyor...
İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Dönüyor...

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Dönüyor...

Sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmasına rağmen beklenenden çok daha hızlı iyileşen Luyindama, Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferi olacak.

Sergen'den yönetime: Onunla ilgili planlarım var, göndermeyin
Sergen'den yönetime: Onunla ilgili planlarım var, göndermeyin

Sergen'den yönetime: Onunla ilgili planlarım var, göndermeyin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yönetimden Oğuzhan Özyakup'un gelecek sezon takımda tutulmasını istedi. Başarılı antrenör, 27 yaşındaki orta sahayla ilgili “Onunla ilgili önemli planlarım var, potansiyelini ortaya çıkarmamız lazım” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.