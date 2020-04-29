Galatasaray'da Arda Turan ve Semih Kaya geri dönüyor

Koronavirüs salgını sonrası bozulan ekonomiyi düzeltmek üzere yerli ağırlıklı bir kadro kurmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, yeni isimlere liderlik, abilik etmeleri için Arda Turan ile Semih Kaya'yı tekrar takıma kazandıracak.

Galatasaray’da yerli operasyonu yeni bir boyut kazandı. Başta Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Oğulcan Çağlayan gibi Türk oyuncuları kadrosuna katarak, kadro maliyetini düşürmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, yeni isimlerin büyük takım sendromu yaşamaması için de çözümü eskilerde buldu. Adı devre arasında tekrar Galatasaray’la anılan, teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği, ancak Başkan Mustafa Cengiz’in ret cevabı verdiği Arda Turan, bir kez daha gündemde. Sezon sonunda boşa çıkacak olan Arda, her röportajında Sarı-Kırmızılı kulübe geri dönmek istediği mesajını gönderirken, hastalık sürecinde sık sık iletişim kurduğu Fatih Terim de bu transferdeki ısrarını sürdürüyor.

Yeni kaptan olabilir

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastalık sürecini karantina altında atlatan 66 yaşındaki teknik adamı bu kez geri çevirmek istemeyen Başkan Cengiz’in de Arda’nın transfer rüyası suya düştükten sonra yaptığı olumlu açıklamaları ikna edici bulduğu ve bu kez transfere onay vereceği öğrenildi. Arda Turan’a kaptanlık pazubandı verilmesi de seçenekler arasında.

Selçuk İnan kulübeye...

Böylece takım kaptanı Selçuk İnan’ın antrenör olarak yedek kulübesine dönmesiyle birlikte, saha içindeki liderlik pozisyonu yeniden Arda Turan’a geçecek. 33 yaşındaki futbolcu, takıma yeni katılan yerlilere Galatasaray’ın tarihini, hedeflerini, vizyonunu aşılayarak, taraftarla aralarında bir köprü kurmaya çalışacak. Arda ayrıca altyapıdan gelen genç oyunculara abilik ederek, A takıma alışma sürelerini kısaltmaya çabalayacak.

Bonservis bedeli yok

Galatasaray’a ikinci dönüşünde bekleneni veremeyen Semih Kaya da tecrübesiyle savunma oyuncularına destek olması ve rotasyonda kadro derinliği sağlaması amacıyla yuvaya geri dönecek. 29 yaşındaki stoperin Sparta Prag’la olan sözleşmesi, tıpkı Arda Turan’da olduğu gibi sezon sonunda bitecek. Böylece Galatasaray, iki tecrübeli Türk futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmış olacak.

(Fanatik)