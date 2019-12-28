Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.42
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'da Arda Turan iddiaları taraftarları ikiye böldü

Galatasaray'da Arda Turan iddiaları taraftarları ikiye böldü

Galatasaray'da Arda Turan iddiaları taraftarları ikiye böldü

Galatasaraylı taraftarlar, 32 yaşındaki futbolcunun iki gün önce yaptığı “Aslan Kral” paylaşımına yorum yağdırdı. Bir bölüm, “Arda geri dönerse iyi olur” derken, başka bir bölüm, “Hiçbir şey vermez” diye görüş belirtti.

Galatasaray’ın eski yıldızı Arda Turan’ın yuvaya dönmek istemesi camiayı ikiye böldü. 22 Kasım’da Türk Telekom Stadı’nda oynanan Medipol Başakşehir müsabakası öncesi dargın olduğu Teknik Direktör Fatih Terim’in elini öperek aradaki buzları eriten 32 yaşındaki futbolcunun son olarak sosyal medyadan “Aslan kral” paylaşımı yapması devre arasında Cim-Bom’a döneceği yolundaki iddiaları kuvvetlendirirken, taraftarların farklı görüşlerde olduğu ortaya çıktı.

BİREYSEL OLARAK ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Sarı-Kırmızılılar’ın bir bölümü, Arda’nın sezonun ikinci yarısında takıma çok faydalı olacağı ve şampiyonluk yolunda önemli katkılarda bulunacağını belirtirken, diğer bir bölüm ise 32 yaşındaki oyuncunun son dönemde çok formsuz olduğu ve Galatasaray’a verecek hiçbir şeyi olmadığını dile getiriyor. Bu arada Başakşehir’de ilk 11’de şans bulamayan Arda Turan’ın sezonun ikinci yarısına tam olarak hazır girebilmek için bireysel çalışmalar yaptığı kaydedildi.

(Star)


Sıla ve Hazer Amani'nin nikah tarihi belli oldu!
11 yıl sonra ilk paylaşım!
Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri ağızları açık bıraktı!
Eski eşlerin dansı sosyal medyayı salladı!
Alp Navruz o diziyle dönüyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye´nin Otomobilini Test Etti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yerli otomobilden ilk teknik detaylar geldi!

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması