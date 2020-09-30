Galatasaray'da Arda Turan grip şikayetiyle kadrodan çıkarıldı

Galatasaray'da gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti olan Arda Turan'ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Rangers maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu negatif çıkan ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan'ın, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle Glasgow'a gidecek kafilede yer almayacağı belirtildi.
Oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bu sabah gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin de negatif sonuçlandığı kaydedildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.
İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonu 4. turunda normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Tottenham, Chelsea'yi penaltılarda 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Süper Lig'de harikalar yaratan Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ve Lucas Biglia gibi isimleri kadrosuna katarak da adından söz ettirdi. İstanbul ekibinin sıradaki bombası ise Mario Balotelli.
Galatasaray'da gribal gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikâyeti olan Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek kafileden çıkartıldı.
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