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aksam.com.tr
  • 07 Ocak 2020 Salı 09:24
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  • 07 Ocak 2020 Salı 09:24

Galatasaray'da Arda Turan defteri kapanmış değil

Galatasaray'da Arda Turan defteri kapanmış değil

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Galatasaray'da Arda Turan transferi gündemden düşmüş değil. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim'in farklı düşündüğü transferde henüz son sözler söylenmedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den "Arda gündemimizde değil" açıklaması gelmişti.

Fatih Terim ise Arda Turan defterini "Başkanımızın yerinde olsam Arda için o cümleyi kullanmazdım'' sözleriyle yeniden açtı.

Ara transferde önceliği takımı gençleştirmeye veren G.Saray'da bu doğrultuda Saracchi ve Onyekuru kiralandı, Mariano ve Nagatomo ile yollar ayrılıyor. Fatih Terim'in geri dönmesine olumu yaklaştığı Arda, şu an teknik heyetin önceliği değil. Futbolu G.Saray'da bırakmak isteyen milli futbolcu ise Başakşehir'den izin aldı ve ara transferin son gününe kadar sarı-kırmızılıları beklemeye başladı.

Arda'ya saha dışında daha çok ihtiyacı olan Terim'in bu transfere onay vermesi halinde Cengiz'in de kararını değiştirme ihtimali söz konusu.

OKAN BURUK'TAN EKSTRA İZİN

Arda Turan için konuşan ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözlerine destek veren Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, "Fatih hocanın Arda Turan açıklamalarına katılıyorum. Ülke için değerli bir oyuncu. Ülkeye inanılmaz şekilde hizmet etmiş bir oyuncu. Kariyer olarak ülkemizin en önemli oyuncularından biri oldu. Arda çok çalıştı ve çabaladı. Ben de belli zamanlarda kullandım. Bizim o mevkide fazla oyuncumuz var. Arda Turan'ın yeni bir motivasyona ihtiyacı var dedim. O da böyle düşünüyor. Kendi durumu belli olsun diye Arda'ya birkaç gün izin verdik. Hayırlısı neyse o olsun." sözleriyle olası bir transfere açık kapı bırakmıştı.

(Sabah)

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