Galatasaray'da Arda Turan defteri kapanmış değil

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den "Arda gündemimizde değil" açıklaması gelmişti.
Fatih Terim ise Arda Turan defterini "Başkanımızın yerinde olsam Arda için o cümleyi kullanmazdım'' sözleriyle yeniden açtı.
Ara transferde önceliği takımı gençleştirmeye veren G.Saray'da bu doğrultuda Saracchi ve Onyekuru kiralandı, Mariano ve Nagatomo ile yollar ayrılıyor. Fatih Terim'in geri dönmesine olumu yaklaştığı Arda, şu an teknik heyetin önceliği değil. Futbolu G.Saray'da bırakmak isteyen milli futbolcu ise Başakşehir'den izin aldı ve ara transferin son gününe kadar sarı-kırmızılıları beklemeye başladı.
Arda'ya saha dışında daha çok ihtiyacı olan Terim'in bu transfere onay vermesi halinde Cengiz'in de kararını değiştirme ihtimali söz konusu.
OKAN BURUK'TAN EKSTRA İZİN
Arda Turan için konuşan ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözlerine destek veren Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, "Fatih hocanın Arda Turan açıklamalarına katılıyorum. Ülke için değerli bir oyuncu. Ülkeye inanılmaz şekilde hizmet etmiş bir oyuncu. Kariyer olarak ülkemizin en önemli oyuncularından biri oldu. Arda çok çalıştı ve çabaladı. Ben de belli zamanlarda kullandım. Bizim o mevkide fazla oyuncumuz var. Arda Turan'ın yeni bir motivasyona ihtiyacı var dedim. O da böyle düşünüyor. Kendi durumu belli olsun diye Arda'ya birkaç gün izin verdik. Hayırlısı neyse o olsun." sözleriyle olası bir transfere açık kapı bırakmıştı.
(Sabah)
Çin basını 30 yaşındaki Alan Carvalho’nun Fenerbahçe’ye gitme ihtimalinin çok güçlü olduğunu bildirdi. Tianhai Teknik Direktörü Xueyu Liu, kış kampında Alan’ın kendileriyle olmayacağını vurguladı.
Cim Bom’un 27 yaşındaki stoper için yaptığı 750 bin euroluk kiralama teklifi kabul edilmedi. Bunun üzerine Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Çizme’ye giderek Sampdoria’ya 1 milyon euroluk yeni önerisini sundu.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, kulübün borç batağında olduğunu söyledi ve “Mayıs ayına kadar 700 milyon TL açığımız var. Ahmet Nur Çebi servetini satsa bu borcu ödeyemez” dedi.
Ataman: Larkin’in Türk olmasını geçen sene önerdim. Dünya Kupası’na yetişmedi ama Olimpiyat elemelerine yetişebilir. İyi ki konuya Cumhurbaşkanımız müdahil oldu.
İtalya’dan gelen haberlere göre Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için AC Milan’ı ikna etti. Yıldız futbolcu zorunlu satın alma opsiyonuyla Sarı-Lacivertli takıma kiralanacak.
TRABZONSPOR’DA yabancı problemi... Badou Ndiaye transferi sonrasında kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 14’e yükselen Karadeniz ekibi, yapılacak yabancı transferler için kadroda yer açmaya çalışıyor.
BREZİLYA’NIN önde gelen haber sitelerinden olan uol. com, dünyada takımlarından ayrılacak olan Brezilyalı futbolcuları açıkladı.