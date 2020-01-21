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aksam.com.tr
  • 21 Ocak 2020 Salı 07:12
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  • 21 Ocak 2020 Salı 07:28

Galatasaray'da Arda konusunda buzlar eridi, anlaşma çok yakın

Galatasaray'da Arda konusunda buzlar eridi, anlaşma çok yakın

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Fatih Terim, Arda konusunda kararı kendisinin vermeyeceğini söyledi. ultrAslan, transfer olursa destekleriz mesajını yayınladı. Arda da yanıt olarak, “Çocukluk aşkımsın” diyerek ateşi yaktı.

AKŞAM

G.SARAY’DA Arda Turan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Denizli maçı sonrasında “Bu sadece teknik bir karar değil. Taraftarın ve camiamızın da talebi olmalı” ifadelerini kullanarak kararı sadece kendisinin vermeyeceğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Twitter’da #HocaNeDerseO hashtag’ı açarak Teknik Direktör Fatih Terim’in kararına saygı göstereceklerini ifade eden binlerce mesaj attı.

SEN İLK GÖZ AĞRIMSIN

Akşam saatlerinde ise G.Saray taraftar grubu UltrAslan, Arda konusunda şu açıklamayı yaptı: “Arda Turan transferi gerçekleşirse; G.Saray tribünü alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu yeniden G.Saray forması giydiğinde destekleyecektir.” UltrAslan’ın bu açıklamasına Arda Turan’dan yanıt geldi. Arda twitter hesabından, alt yapıda oynarken Hagi’nin attığı gol sonraki sevincini paylaştı ve altına “Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın” yazdı.

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Fatih Terim, Arda konusunda kararı kendisinin vermeyeceğini söyledi. ultrAslan, transfer olursa destekleriz mesajını yayınladı. Arda da yanıt olarak, “Çocukluk aşkımsın” diyerek ateşi yaktı.

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