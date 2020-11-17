Galatasaray'da antrenman koronavirüs vakaları sebebiyle iptal

Galatasaray'da aktif olarak milli takım arasında takımla antrenman yapan oyuncuların testleri pozitif çıktığı için Galatasaray'da bugün yapılacak antrenman iptal edildi!
Sarı-Kırmızılı takım kısa süre önce yaptığı açıklamayla koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 5'e yükseldiğini duyurmuştu.
GALATASARAY'DA 5 VAKA VAR
Galatasaray, üç futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı; "3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Milli takımlardaki 2 oyuncuyla beraber covid 19 vaka sayımız 5 olmuştur."
Galatasaray'daki 5 vakadan 3'ünün ismi belli oldu. Bu isimler; Arda, Omar ve Babel.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.
Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman, koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
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Galatasaray, yapılan son testler sonucunda 3 futbolcusunda daha koronavirüs tespit edildiğini ve takımdaki toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.
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