Galatasaray'da antrenman koronavirüs vakaları sebebiyle iptal

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Arda Turan kötü haberi takipçileriyle paylaştı Arda Turan kötü haberi takipçileriyle paylaştı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.

Galatasaray'a korona darbesi! İptal kararı... Galatasaray'a korona darbesi! İptal kararı... Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman, koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.

Schumacher'le ilgili son dakika açıklaması geldi Schumacher'le ilgili son dakika açıklaması geldi Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, efsane F1 pilotu Michael Schumacher'i sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Yakınları ona çok iyi bakıyor. Schumacher mücadele ediyor" dedi.

G.Saray'da 3 futbolcuda daha koronavirüs çıktı G.Saray'da 3 futbolcuda daha koronavirüs çıktı Galatasaray, yapılan son testler sonucunda 3 futbolcusunda daha koronavirüs tespit edildiğini ve takımdaki toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

Fener'de herkes onu konuşuyor! Hazırlık maçında döktürdü Fener'de herkes onu konuşuyor! Hazırlık maçında döktürdü Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün Fatih Karagümrük ile karşılaştığı hazırlık maçında göz dolduran genç kanat oyuncusu Serhat Ahmetoğlu, bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı.