Galatasaray'da Ankaragücü maçının hazırlıkları tamamlandı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların idmandan sonra tesislerde kampa girdiği duyuruldu.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Ege Denizi'nde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir Buca'da bulunan Şirinyer Hipodromu'nun konaklama ve ihtiyaçlar için açık olacağını açıkladı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattığını açıkladı.
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Atakaş Hatayspor'da, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıkan futbolcuların hastalığı atlattığı bildirildi.
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