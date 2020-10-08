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aksam.com.tr
  • 08 Ekim 2020 Perşembe 10:30
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Galatasaray'da Albayrak ile Günay arasında kriz

Galatasaray'da Albayrak ile Günay arasında kriz

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Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, “Birçok oyuncumuza teklif geliyor” açıklamasının yalanlanmasına sinirlendi ve sert sözler sarf etti.

Transfer döneminin bitmesi, Galatasaray’ın son süreçte sessiz kalması, sarı-kırmızılı yönetim ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında fikir ayrılığına yol açtı. Ancak esas tartışma, yönetim arasında yaşandı.

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların önceki gün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği toplantıda, Başkan Mustafa Cengiz’in sağ ve sol kolu 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay arasındaki diyalog gündeme damgasını vurdu.

O gün voleybol takımlarının isim sponsorluğunun imza töreni vardı ve burada Günay, futbol takımıyla ilgili soruları da yanıtlamıştı. İşte orada kullandığı bir cümle çok kritikti: “Satamadık çünkü talep yok. Dünyanın hiçbir yerinden talep gelmedi.” Bu aynı zamanda Albayrak’ı adeta yalanlar nitelikteydi. Çünkü 2. Başkan, dünyanın birçok yerinden oyunculara teklif geldiğini söylemişti.

"BENİ ZOR DURUMDA BIRAKIYORSUN"

Günay’ın açıklamalarından rahatsız olan Albayrak’ın toplantı sırasında tepkisini sinirli şekilde ortaya koyduğu belirtildi. Albayrak’ın, “Beni niye zor durumda bırakıyorsun? Bu açıklaman futbolcularımızı da değersizleştiriyor” dediği öğrenildi.

Buna karşılık Yusuf Günay’ın da, “Yalan mı söyledim? Talep olmadığı için kimseyi satamadık” yanıtını verdiği belirtildi.

İkili arasındaki bu tartışma sonrası odada buz gibi bir hava estiği bildirildi. Bu gerginlik sonrası kameraların karşısına çıkan Başkan Mustafa Cengiz ise açıklamalarıyla ortayı bulmaya çalıştı.

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