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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 07:55
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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 07:55

Galatasaray'da Albayrak depremi

Galatasaray'da Albayrak depremi

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Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.

Galatasaray’da 6 sene yöneticilik yapan ve 6 şampiyonluk yaşayan Abdurrahim Albayrak için önümüzdeki sezon son olabilir...

Öyle ki Sarı- Kırmızılı kulübün ikinci başkanına, yöneticiliği bırakması için ailesinden büyük bir baskı var. Mart ayında korona virüse (KOVID-19) yakalanan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Albayrak, oldukça sancılı bir süreç geçirdi. Daha önce kalbine stent takılan, tansiyon problemi de bulunan Albayrak, hem kendisi çok korktu hem de sevenlerini korkuttu. Özellikle Albayrak’ın oğullarının, bu süreçte tam 10 kilo veren babalarının artık stresten uzak kalmasını istedikleri ve Galatasaray’da yöneticiliği bırakması konusunda baskı yaptıkları öğrenildi.

Yeni yönetimde olmayabilir

Sarı-Kırmızılı kulüpte mevcut yönetimin süresi, önümüzdeki yılın Mayıs ayında bitiyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın bu dönem tamamlanmadan kesinlikle yönetimden ayrılmak istemediği belirtildi. Ancak Albayrak, 2021’den sonra ailesinin baskısı nedeniyle Galatasaray’da yöneticiliği bırakabilir.

(Fanatik)

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi

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Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.

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