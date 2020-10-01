Galatasaray'da Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz, Sekidika ve Ozornwafor ile yollar ayrılıyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Rangers ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da gözler bir yandan da transferler ve takımdan gönderilecek isimlere çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim, bu sezon kadroda düşünmediği Ahmet Çalık, Sekidika, Ozornwafor ve Jimmy Durmaz'a kapıyı gösterdi.

İLK YOLCU AHMET ÇALIK



Cim-Bom’da gidecek futbolcularla ilgili yoğun bir döneme girildi. Galatasaray, ilk planda Ahmet Çalık’la ilgili gelen teklifleri değerlendirecek. Antalyaspor, Konyaspor ve Kayserispor bu futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmıştı. Tecrübeli futbolcunun kesin olarak Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.

JIMMY DURMAZ’IN SÜPER LİG’DEN TALİBİ ÇOK

Cim-Bom ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Jimmy Durmaz da yine gözden çıkarılan isimler arasında. Denizlispor, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Antalyaspor, tecrübeli futbolcuyla ilgileniyor.

SEKIDIKA VE OZORNWAFOR

Yine Sekidika ve Ozornwafor da 5 Ekim’e kadar bir kulübe kiralanacak. İki genç futbolcunun sürekli forma şansı bulabilecekleri takımlara kiralanmaları gündemde.