Galatasaray'da Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz, Sekidika ve Ozornwafor ile yollar ayrılıyor

İLK YOLCU AHMET ÇALIK
Cim-Bom’da gidecek futbolcularla ilgili yoğun bir döneme girildi. Galatasaray, ilk planda Ahmet Çalık’la ilgili gelen teklifleri değerlendirecek. Antalyaspor, Konyaspor ve Kayserispor bu futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmıştı. Tecrübeli futbolcunun kesin olarak Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.
JIMMY DURMAZ’IN SÜPER LİG’DEN TALİBİ ÇOK
Cim-Bom ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Jimmy Durmaz da yine gözden çıkarılan isimler arasında. Denizlispor, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Antalyaspor, tecrübeli futbolcuyla ilgileniyor.
SEKIDIKA VE OZORNWAFOR
Yine Sekidika ve Ozornwafor da 5 Ekim’e kadar bir kulübe kiralanacak. İki genç futbolcunun sürekli forma şansı bulabilecekleri takımlara kiralanmaları gündemde.
Trabzonspor, Guilherme ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini KAP'a bildirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Rangers ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da gözler bir yandan da transferler ve takımdan gönderilecek isimlere çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim, bu sezon kadroda düşünmediği Ahmet Çalık, Sekidika, Ozornwafor ve Jimmy Durmaz'a kapıyı gösterdi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta, sarı-lacivertli takımın reddedilemez olduğunu ifade etti.
Beşiktaş, tecrübeli golcü Nikola Kalinic ile 2,5 milyon euro + bonuslar şeklinde anlaşma sağlamıştı ancak Hırvat forvet, milli takımdan arkadaşı Domagoj Vida ile görüştükten sonra maaş talebini bir anda 3 milyon euroya yükseltti. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş transferden vazgeçti.
TFF, 2020-21 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turların tek maç üzerinden oynanacağını açıkladı.
Fenerbahçe, sağ kanat oyuncusu Philip Zinckernagel için Bodo Glimt ile prensip anlaşmasına varmıştı ancak oyuncunun 2 milyon euro ücret istemesi üzerine Sarı-Lacivertliler transferde geri adım attı.