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aksam.com.tr
  • 21 Eylül 2020 Pazartesi 09:25
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Galatasaray'da Ahmet Çalık gidiyor, Semih Kaya geliyor

Galatasaray'da Ahmet Çalık gidiyor, Semih Kaya geliyor

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Fanatik

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Ahmet Çalık'a Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor talip oldu. 26 yaşındaki futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilirken Cimbom'da Ahmet Çalık'ın yerine Semih Kaya gündeme geldi.

2017'den bu yana Galatasaray'da görev yapan ancak bir türlü formayı kapamayan Ahmet Çalık, Sarı- Kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor. Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'un ilgilendiği 26 yaşındaki oyuncu transfer görüşmeleri için kulüpten izin istemiş, yönetim de Terim'le görüştükten sonra onay vermişti.

AHMET ÇALIK’IN YERİNE SEMİH KAYA

Bunun üzerine stoper bölgesinde doğacak boşluğu doldurmayı planlayan Cim Bom'da gündeme Semih Kaya geldi. Çek ekibi Sparta Prag'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncunun yuvaya geri dönebileceği öğrenildi. Semih'in olası bir resmi teklife oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Galatasaray altyapısında yetişen Semih Kaya 2017-18 sezonu başında Sparta Prag'a 2 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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