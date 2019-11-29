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  3. Galatasaray'da Adem Büyük şimdiden parasını çıkardı

Galatasaray'da Adem Büyük şimdiden parasını çıkardı

Galatasaray'da Adem Büyük şimdiden parasını çıkardı

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Adem Büyük, sarı-kırmızılılardan kazandığı ücretin kat be katını çıkardı.

Geçen sezon içinde Bursaspor'la ön protokol imzalayan Adem Büyük, yeşil-beyazlılar küme düşünce anlaşmayı bozup Galatasaray'a imza atmıştı.

TFF 1. Lig yerine Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Adem, Club Brugge'e attığı golle maliyetini fazlasıyla çıkardı.

Adem Büyük'e bu sezon 3.5 milyon TL ödeyen Galatasaray'ın Club Brugge beraberliği ile kasasına 900 bin Euro (5.7 milyon TL) girdi.

(Sabah)


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