Galatasaray'da 8 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Bütçesini yüzde 30 düşürme kararı alan Galatasaray'ın elini sözleşmesi sona erecek 8 oyuncu rahatlatacak. Bu sezonun tamamlanmasıyla birlikte kiralık oyuncular Lemina, Seri, Onyekuru ve Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Donk, Nagatomo ve Selçuk İnan'ın sözleşmeleri ise sona erecek. Sarı-kırmızılı kulüp bu 8 oyuncuya bu sezon 15.1 milyon Euro garanti para ödeme taahhüdü vermişti.
Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel içinse Hollanda kulübünden açıklama geldi. Teknik direktör Eric Ten Haag, "Hiçbir oyuncumu kaybetmek istemiyorum ama kiralık oyuncularımız arasında dönecekler var" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın ise oyuncunun bonservisi konusunda gerekli kolaylığı yapacağı söyleniyor.
Kiralık futbolcular
Onykuru: Monaco'dan kiralandı. 7 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
Seri: Fulham'dan kiralandı. 19 maça çıktı.
Lemina: Southampton'a dönecek. 17 maçta oynadı.
Andone: Brighton'dan geldi, 8 karşılaşmaya çıktı.
Sözleşmesi bitenler
Mariano: Brezilyalı, bu sezon 32 resmi maça çıktı.
Donk: Hollandalı yıldız 32 resmi karşılaşmada görev aldı.
Selçuk İnan: 35 yaşındaki futbolcu, 11 kez şans buldu.
Nagatomo: Japon oyuncu 24 resmi maçta oynadı.
Kirada
Ryan Babel: Süper Lig'de 15, Hollanda'da 5 karşılaşmada oynadı.
(Sabah)
Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.
Trabzonspor yönetimi yola devam etmek istediği Sosa'ya 2 milyon eurodan 1+1 yıllık mukavele önerdi. Ancak Arjantinli'nin ülkesine dönmek niyetinde olduğu öğrenildi.
Sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile görüşen tecrübeli futbolcu, bu iki oyuncuyu ikna edemedi. Emre Belözoğlu son olarak ise Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.
Galatasaray sözleşmesi sona erecek oyuncularla bütçesini rahatlatacak. Kiralık futbolcular Mario Lemina, Jean Michael Seri, Henry Onyekuru ve Florin Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Selçuk İnan'ın ise sözleşmeleri lig bitimi sona erecek.
Beşiktaş'ın efsanesi Mehmet Ekşi AKŞAM'a konuştu, genç teknik adamı övdü: "Sergen müthiş bir antrenör. Pro lisansını zaten benden aldı. Bir kere çok sakin. Çalıştırmayı zaten herkes yapıyor. Önemli olan saha içindeki hamleler. Bu konuda müthiş zeki bir adam."
Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rumen forvetin yerine Albian Ajeti'yi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, West Ham United'ta gözden düşen golcü futbolcuyu kiralamak için İngiliz ekibiyle masaya oturacak.
Galatasaray gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Ryan Babel'e kulüp arıyor. Sarı-Kırmızılılar, 2.5 milyon Euro maaş alan tecrübeli futbolcuyu bonservissiz göndermeye razı.