Galatasaray'da 7368 gün sonra gelen galibiyet sevinci

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı.
Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999'da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yenerek bu kötü seriye son verdi.
Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere oynadığı 23 müsabakada 15 kez yenilmiş, 8 defa da berabere kalmıştı.
Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe deplasmanında 7 bin 368 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı.
TARİHİ GOLLERİ ATAN İSİMLER
Galatasaray'a tarihi galibiyeti getiren maçın gollerini Ryan Donk, Radamel Falcao ve Henry Onyekuru attı.
Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen Ryan Donk'un golüyle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.
İkinci yarıda kazandığı penaltıyı Radamel Falcao ile gole çevirerek öne geçen Galatasaray, uzatma bölümünde Onyekuru ile bir gol daha bularak sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.
Yazarımız Engin Verel, Galatasaray'ın 21 yıl sonra gelen Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.
Son 4 haftada 11 puan kaybeden F.Bahçe’de Ersun Yanal’la yola devam edilmeyecek...
GLAATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, bilindiği üzere maçlara genellikle takım elbiseyle çıkıyordu.
Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray, bu zafere tam 7 bin 368 gün sonra ulaşabildi.
KADIKÖY’DE skoru G.Saray adına 1-1’e getiren golü atan 33 yaşındaki oyuncu Ryan Donk’un Süper Lig kariyerinde 3 golle en fazla ağlarını sarstığı takım Fenerbahçe oldu.