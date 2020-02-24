Galatasaray'da 7368 gün sonra gelen galibiyet sevinci

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray, bu zafere tam 7 bin 368 gün sonra ulaşabildi.

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı.

Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999'da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yenerek bu kötü seriye son verdi.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere oynadığı 23 müsabakada 15 kez yenilmiş, 8 defa da berabere kalmıştı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe deplasmanında 7 bin 368 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı.

TARİHİ GOLLERİ ATAN İSİMLER

Galatasaray'a tarihi galibiyeti getiren maçın gollerini Ryan Donk, Radamel Falcao ve Henry Onyekuru attı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen Ryan Donk'un golüyle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

İkinci yarıda kazandığı penaltıyı Radamel Falcao ile gole çevirerek öne geçen Galatasaray, uzatma bölümünde Onyekuru ile bir gol daha bularak sahadan 3-1 galip ayrıldı.