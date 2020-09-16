Galatasaray'da 6 isme kapı gösterildi: Kendinize kulüp bulun

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Yeni transferlerle birlikte mevcut kadrosu 34 kişiye ulaşan Galatasaray'da temizlik zamanı. Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor ile yollarını ayıracak. Galatasaray yönetimi, oyuncuların menajerlerine ‘kendinize kulüp bulun' mesajını iletti.

Galatasaray'da dış transfer kadar, iç transfer de yönetimi bir hayli terletiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın mevcut kadrosu, yeni transferlerle birlikte 34 kişiye kadar ulaştı. Teknik direktör Fatih Terim, eldeki oyuncu sayısını 28 kişiye indirmenin planlarını yapıyor. Böylece önemli bir mali yükten de kulüp kurtulmuş olacak. Belhanda ve Babel gibi satışı düşünülen isimler dışında, bu hafta kiralık veya fesih yoluyla gönderilmesi hedeflenen oyuncular da var.



“KENDİNİZE KULÜP BULUN”

Bunların başında stoper Ozornwafor, sol bek Emre Taşdemir, sağ bek Şener, üçüncü kaleci Okan ve kanat oyuncuları Sekidika ile Jimmy Durmaz geliyor. Yönetim, bu oyuncuların menajerleriyle temasa geçerek kendilerine kulüp bulmalarını istedi.