Galatasaray'da 6 gün 'virüs' arası

Galatasaray performans ekibinde yer alan bir personelde koronavirüs tespit edildi. 6 gün sonra oyuncular, teknik heyet ve Florya'daki tüm personel yeniden teste tabi tutulacak.

AKŞAM

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardından Galatasaray’da da takım içinde koronavirüs vakası tespit edildi. Sarı-Kırmızılı takımın performans ekibindeki bir yardımcı personelde yapılan testin sonucu pozitif çıkınca, idmanlar durduruldu. Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında personelin kim olduğu ise açıklanmadı. 6 gün sonra Galatasaraylı oyuncular, teknik heyet ve Florya’daki tüm personel yeniden teste tabi tutulacak. 6 gün boyunca idman yapılmayacak. Antrenman alanlarına çok yakın olmayan bir çalışanda pozitif sonucun çıkması, takım içinde virüsün yayılma riskini azaltıyor. Gelecek hafta tekrarlanacak testin ardından federasyonun vereceği karar ve Sağlık Kurulu’ndan gelecek talimatlara göre yeniden çalışma programları hazırlanacak. Florya’da futbolcular, teknik heyet ve personel dahil yaklaşık 90 kişilik bir ekip bulunuyor.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray'da korona testlerin pozitif çıkmasının ardından kulübe destek mesajı yağdı. TFF, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzre çok sayıda kulüp Galatasaray’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

