Galatasaray'da 6 gün 'virüs' arası

AKŞAM
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardından Galatasaray’da da takım içinde koronavirüs vakası tespit edildi. Sarı-Kırmızılı takımın performans ekibindeki bir yardımcı personelde yapılan testin sonucu pozitif çıkınca, idmanlar durduruldu. Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında personelin kim olduğu ise açıklanmadı. 6 gün sonra Galatasaraylı oyuncular, teknik heyet ve Florya’daki tüm personel yeniden teste tabi tutulacak. 6 gün boyunca idman yapılmayacak. Antrenman alanlarına çok yakın olmayan bir çalışanda pozitif sonucun çıkması, takım içinde virüsün yayılma riskini azaltıyor. Gelecek hafta tekrarlanacak testin ardından federasyonun vereceği karar ve Sağlık Kurulu’ndan gelecek talimatlara göre yeniden çalışma programları hazırlanacak. Florya’da futbolcular, teknik heyet ve personel dahil yaklaşık 90 kişilik bir ekip bulunuyor.
GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Galatasaray'da korona testlerin pozitif çıkmasının ardından kulübe destek mesajı yağdı. TFF, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzre çok sayıda kulüp Galatasaray’a geçmiş olsun dileklerini iletti.
AKŞAM yazarları, futbol takımlarinda son dönemde patlama yapan vakaları değerlendirdi.
Ataman: “Euroleague, sezon tamamlanırsa yüzde 15, tamamlanmazsa yüzde 20 şartı getirdi. Anadolu Efes'in bütün oyuncuları da bunu imzaladı. Antrenörler ise bu kapsamın dışında tutuldu.”
Spor adamları liglerin 12 Haziran'da başlayıp başlamaması ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”
Pozitif çıkan vakaların en az 14 gün karantinada kalacak olması Yalçın'ı düşündürüyor.
Trabzonspor'un iki yıldızı Jose Sosa ve Filip Novak ülkelerinin basınlarına çarpıcı açıklamalarda bulundular.
Galatasaray performans ekibinde yer alan bir personelde koronavirüs tespit edildi. 6 gün sonra oyuncular, teknik heyet ve Florya'daki tüm personel yeniden teste tabi tutulacak.