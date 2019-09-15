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  3. Galatasaray'da 508 milyon TL'lik dev kriz!

Galatasaray'da 508 milyon TL'lik dev kriz!

Galatasaray'da 508 milyon TL'lik dev kriz!

Galatasaray'ın Emlak Konut ile yaptığı protokolden aldığı peşinatı geri ödemek zorunda olması yönetimi büyük sıkıntıya soktu.

Galatasaray'ın yeni gibi bir krizi daha oldu. Mali meseleler yüzünden UEFA ile uzun süre sorun yaşayan Sarı-Kırmızılılar, bu kez de Riva ve Florya için anlaştığı ve peşinat aldığı Emlak Konut'la büyük bir sorun yaşıyor.

Emlak Konut, Florya'dan çıkmaması nedeniyle Galatasaray ile imzaladığı anlaşmayı iptal ettiğini KAP'a bildirdi.

Bu durumda 508 milyon TL'lik anlaşma sonrası alınan 250 milyon TL'lik peşinatın geri ödenmesi gerekiyor. Eski Başkan Duygun Yarsuvat, "Alınan paranın iade edilmesi söz konusu. Kulüp zarara uğratılırsa divanda hesabını sorarız" dedi

Başkan Mustafa Cengiz'in krizi aşmak için devlet yetkilileri ile görüşmelere başladığı kaydedildi. Cengiz, mağduriyetini ortaya koyarak sorunu çözmeye çalışacak.

(Star)

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