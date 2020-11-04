Galatasaray'da 41 köşe vuruşunda karavana

Sabah

Galatasaray bu sezon kullandığı 41 köşe vuruşundan yararlanamadı.

Süper Lig'de kornerden 5 gol bulan Fenerbahçe, etkili kullandığı duran toplar sayesinde liderlik koltuğuna kuruldu.

Galatasaray ise 7 haftada kazandığı 41 korner atışında gol atmak bir yana tehlike bile yaratamadı.

Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan ve Belhanda'nın kullandığı 41 kornerin çoğu ön direğe takılırken, taraftarlar sosyal medyada kendi takımlarında duran toplarda Fenerbahçeli Caner ve Sosa gibi etkili isimlerin olmayışını eleştirdi.