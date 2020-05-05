Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi

Sabah'ın haberine göre; Alman ekibi Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi devre arasında bir buçuk yıllığına kiralayan Galatasaray, sezon sonunda sağ-sol bek rotasyonunda sadece Uruguaylı yıldızı kadrosunda tutacak. Savunmanın sağındaki 3 oyuncusu ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Aslan, diğer kanattaki Saracchi'yi yedekleyecek yerli sol bek arıyor.
Sözleşmeleri bitecek Mariano ve Nagatomo'nun ayrılması kesinleşti. Fenerbahçe'den bonservis bedeli ödenmeden gelen Şener Özbayraklı beklentileri karşılamayınca yeni sezon planlarında da yer alamadı. Vasatı aşamayan Linnes'e de yol göründü, Norveçli oyuncu temelli ülkesine dönme planları yapmaya başladı.
BİRİ YERLİ İKİ TRANSFER
Sağ beke biri yerli iki takviye ise yolda. Olympiakos'la sözleşmesini uzatmayan Omar Elabdellaoui ve Antalyaspor'dan Nazım Sangare listenin ilk iki sırasında yer alıyor. Vatandaşı Linnes'ten daha iyi olarak gösterilen ve Norveç Milli Takımı'nda düzenli forma giyen Omar Elabdellaoui yıllık 1.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza atmaya hazır.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle bugün görüştükten sonra futbolun rotası belirlenecek. Liglerin tamamlanması temmuzu bulacak.
Ali Kemal Denizci, Barış Kupası'nı kazanmanın Trabzonspor için milat olduğunu söyledi: “1974'te Kıbrıs'ta Barış Kupası düzenlendi. Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Karması katıldı. İyi oynayarak ve Galatasaray ile Beşiktaş'ı yenerek kupayı aldık. Bu, şampiyonluklar için dönüm noktası oldu.”
Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü'den ‘Tükürme ve sümkürme' konusunda TFF'ye öneri: “Saha dışında bunun için özel yerler ayrılması gerekiyor. İki kale arkasında veya iki yedek kulübesi arasında olmalı. Protokoldeki ‘Saha dışı' herhangi bir yer olmamalı. Çünkü buralara basan insanlar, onu sahaya sokabilir.”
Gelecek sezon daha ekonomik bir kadro kurmak için uğraş veren Galatasaray, yerli ve yetenekli ayaklara yöneldi. Yüksek maaşı sebebiyle Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, Yunus Mallı'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Wolfsburg ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen forma şansı az olduğu için ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli futbolcu da Galatasaray'a sıcak bakıyor.
Sadece Marcelo Saracchi'yi kadroda tutacak olan Galatasaray, beş bek oyuncusundan dördünü gönderecek. Sağda Mariano, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı, solda da Yuto Nagatomo'ya elveda denilecek. Öte yandan Olympiakos ile kontratı biten sağ bek Omar Elabdellaoui ile 1.5 milyon Euro'ya şimdiden anlaşıldı
Gelecek sezon için daha genç bir kadro kurmak isteyen ve geleceğin yıldız adaylarına yönelen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Sparta Rotterdam'da bulunan 19 yaşındaki sağ kanat Elayis Tavşan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği transfer için Cimbom, Hollanda ekibine 500 bin Euro ödemeyi planlıyor.
Lens'ten memnun olmayan, Diaby ve Güven'le de yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş kanat arayışına geçti. Siyah- Beyazlılar'ın gündemine Ademola Lookman girdi. Leipzig'de istediği şansı bulamayan 22 yaşındaki oyuncunun kiralanması için harekete geçildi.