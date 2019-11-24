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  3. Galatasaray'da 3 yıldız Club Brugge maçıyla sahalara dönüyor

Galatasaray'da 3 yıldız Club Brugge maçıyla sahalara dönüyor

Galatasaray'da 3 yıldız Club Brugge maçıyla sahalara dönüyor

G.SARAY, ligde aldığı Başakşehir yenilgisinin ardından ara vermeden Şampiyonlar Ligi’nde salı akşamı oynayacağı Club Brugge maçı hazırlıklarının startını verdi.

STAR

G.SARAY, ligde aldığı Başakşehir yenilgisinin ardından ara vermeden Şampiyonlar Ligi’nde salı akşamı oynayacağı Club Brugge maçı hazırlıklarının startını verdi. Başakşehir karşılaşmasında tam süre alan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular idmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı takımıyla 11’e 11 taktik çalışması gerçekleştirdi. Futbolcuların moralsiz olduğu gözlenirken Teknik Direktör Fatih Terim’in Brugge’e karşı Belhanda ve Seri’yi ilk 11’e koyması bekleniyor. Başakşehir maçını kaçıran tecrübeli file bekçisi Muslera'nın da Salı günü sahadaki yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.


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