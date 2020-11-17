Galatasaray'da 3 futbolcuda daha koronavirüs çıktı

Formula'nın siyah incisi

Futboldaki Pele mi Maradona mı sorusunun bir benzeri şimdi Formula 1'de aranıyor. Lewis Hamilton mu Michael Schumacher mi tartışmasında rakamlar Britanyalı pilottan yana... Pele'nin futbolun en büyüğü olduğu anlatmak için "Siyah İnci" deyimi kullanılırdı. Şimdilerde ise pistlerin tek siyahi pilotu Hamilton'un F1'in en büyük efsanesi olup olmadığı tartışılıyor. Ama rakamlar İngiliz pilotun, efsane Michael Schumacher'i geride bıraktığını söylüyor.