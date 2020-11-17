Galatasaray'da 3 futbolcuda daha koronavirüs çıktı

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid 19 vaka sayımız 5 olmuştur.”
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı çalıştırırken kadrosunda görmek istediği isimler bordomavili takımla anılıyor. Son isim Feyenoord forması giyen Leroy Fer oldu.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün Fatih Karagümrük ile karşılaştığı hazırlık maçında göz dolduran genç kanat oyuncusu Serhat Ahmetoğlu, bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı.
Futboldaki Pele mi Maradona mı sorusunun bir benzeri şimdi Formula 1'de aranıyor. Lewis Hamilton mu Michael Schumacher mi tartışmasında rakamlar Britanyalı pilottan yana... Pele'nin futbolun en büyüğü olduğu anlatmak için "Siyah İnci" deyimi kullanılırdı. Şimdilerde ise pistlerin tek siyahi pilotu Hamilton'un F1'in en büyük efsanesi olup olmadığı tartışılıyor. Ama rakamlar İngiliz pilotun, efsane Michael Schumacher'i geride bıraktığını söylüyor.
Siyah-beyazlı takım dün de 14 kişilik idman kadrosuyla antrenman sahasına çıkarken hırsı ile dikkat çeken Josef de Souza, "Benden ne istenirse mevki fark etmeksizin elimden geleni yaparım" dedi
A Milli Takım'ın Rusya'yı mağlup etmesi, Macaristan ile Sırbistan'ın 1-1 berabere kalması gruptan lider çıkma şansı ihtimalini güçlendirdi.
"İyi oynadınız, mücadeleyi beğendim" diyen Şenol Güneş, "Ufak tefek hatalarımız oldu tabii. Bunları not aldık, sizlerle konuşacağım. Fakat uzun zaman sonra Rusya'yı yendik. Hepinizi alnından öpüyorum çocuklar" ifadesini kullandı.