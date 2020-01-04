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  3. Galatasaray'da 22 milyon Euro'luk erime

Galatasaray'da 22 milyon Euro'luk erime

Galatasaray'da 22 milyon Euro'luk erime

G.Saray’ın kadro değeri 122 milyon eurodan 100 milyon euroya geriledi. Seri’nin değeri 18 milyon eurodan 12 milyon euroya indi.

AKŞAM

TRANSFERMARKT, Süper Lig’de görev alan tüm oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi. G.Saray’da, en büyük değer kayıplarını yıldız oyuncular Radamel Falcao, Seri, Nzonzi ve Lemina yaşadı. Seri’nin piyasa değeri 18 milyon eurodan 12 milyon euroya indi. Nzonzi’nin değeri 19 milyon eurodan 13.5 milyon euroya düştü. Ömer Bayram değerini 900 bin eurodan 1.7 milyon euroya yükseltti. Galatasaray’ın kadro değeri 122 milyon eurodan 100 milyon euroya geriledi.

VEDAT MURİQİ UÇTU

Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi’nin piyasa değerini 8 milyon eurodan 12 milyon euroya yükseltti. Arda Turan’ın değeri ise 800 bin euro oldu.


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