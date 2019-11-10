Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'da 20 maç sonra ilk kez beklerinden skor katkısı aldı

Galatasaray'da 20 maç sonra ilk kez beklerinden skor katkısı aldı

Galatasaray'da 20 maç sonra ilk kez beklerinden skor katkısı aldı

Galatasaray, Emre Taşdemir'in asistiyle 20 maç sonra bir bekinden skor katkısı almış oldu. Takımın diğer bekleri Mariano ve Nagatomo son olarak geçen sezon Kayseri maçında gol ve asist üretmişti.

Gaziantep karşısında formsuz Yuto Nagatomo'nun yerine ilk 11'de şans bulan Emre Taşdemir büyük bir hasrete son verdi.

Genç futbolcu 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin golünü hazırlarken, Galatasaray da tam 20 maç sonra bir bekinden skor katkısı almış oldu.

Takımın diğer bekleri Mariano ve Nagatomo son olarak geçen sezon Kayseri maçında gol ve asist üretmişti.

(Takvim)


Mahkeme 'taciz yok' dedi
10 Kasım'a özel beste
Ayrılık sonrası single geliyor
Evde son söz Neslişah'ta
Taze anne Berfu Yenenler'in tırnaklarına eleştiri yağdı!
<p>Video Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Amirliği´nden bir grup polisin atlarının üzerinde ´

Atlı polislerden 10 Kasım´a Özel Anma Videosu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarih verildi! Su-57 envantere giriyor

İstanbul'da şaşkına çeviren yıkım! Binanın çatısına yerleştirdiler