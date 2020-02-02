Galatasaray'da 10 numaranın yeni sahibi Emre Akbaba

Sakatlık sonrası müthiş bir geri dönüş yapan Emre Akbaba’ya yeni kontrat önerecek olan Galatasaray, yıldız futbolcunun performansını bir başka hamleyle daha ödüllendirecek. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni sezonda 10 numaralı formayı sırtına geçirecek. Devre arasında Belhanda’yı gönderme kararı alan, ancak Faslı futbolcunun teklifleri geri çevirmesiyle bu amacına ulaşamayan Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun formasını Emre Akbaba’ya verecek.
Belhanda da, Wesley Sneijder henüz Galatasaray’dan ayrılmamışken 10 numarayı giymiş, Hollandalı futbolcu bu karar sonrası Sarı-Kırmızılı kulübe veda etmişti.
(Fanatik)
G.Saray, transferde son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp oldu. 104.7 milyon eurosu uçan Sarı-Kırmızılılar’ı 102.2 milyon euroyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti.
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, stadyuma girerken Trabzonsporlu taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
SARI kart cezası sebebiyle Başakşehir maçında sahaya çıkamayacak olan Vedat Muriqi, G.Antep önünde 2. sarıdan atılarak cezasını kupa maçında çekmişti. Aynı vaka yine tekrarlandı.
Süper Lig'de Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, yerel gazeteler galibiyeti sayfalarına taşıdı.
Galatasaray ile Kayserispor Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor.
Norveçli, G.Saray ve Beşiktaş’ın ardından F.Bahçe ağlarını da sarstı... Kuzey’in Kralı, ligdeki 16. Trabzon formasıyla ise 19. golünü atarak kariyerini geliştirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, “Artık ligde her maç final. İyi rakip, kötü rakip diye bir şey yok. Şampiyonluk yarışında kalmak istiyorsak, 3 puandan başka çaremiz yok. En küçük bir hata istemiyorum” dedi.