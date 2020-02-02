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  • 02 Şubat 2020 Pazar 09:56
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  • 02 Şubat 2020 Pazar 10:44

Galatasaray'da 10 numaranın yeni sahibi Emre Akbaba

Galatasaray'da 10 numaranın yeni sahibi Emre Akbaba

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Devre arasında Belhanda’yı gönderemeyen Sarı-Kırmızılılar, sezon bitiminde 10 numarayı Faslı futbolcudan alıp Emre Akbaba’ya verecek. Younes Belhanda da 10 numarayı henüz Wesley Sneijder takımdan ayrılmadan önce sırtına geçirmişti.

Sakatlık sonrası müthiş bir geri dönüş yapan Emre Akbaba’ya yeni kontrat önerecek olan Galatasaray, yıldız futbolcunun performansını bir başka hamleyle daha ödüllendirecek. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni sezonda 10 numaralı formayı sırtına geçirecek. Devre arasında Belhanda’yı gönderme kararı alan, ancak Faslı futbolcunun teklifleri geri çevirmesiyle bu amacına ulaşamayan Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun formasını Emre Akbaba’ya verecek.

Belhanda da, Wesley Sneijder henüz Galatasaray’dan ayrılmamışken 10 numarayı giymiş, Hollandalı futbolcu bu karar sonrası Sarı-Kırmızılı kulübe veda etmişti.

(Fanatik)

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