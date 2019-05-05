Galatasaray-Beşiktaş derbisi göncesi gerginlik ve gözaltı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde Vodafone Park'ta toplanan Beşiktaşlı taraftarlar yaklaşık 30 otobüsle Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma ulaşan siyah-beyazlı taraftarlardan bazıları taşkınlık yaparken, polis bu taraftarları gözaltına aldı.

Otobüslerden birisinin camının kırıldığı bilgisinin verilmesi üzerine emniyet güçleri, otobüsteki taraftarların inmesine müsaade etmedi. Camı kıran taraftarı arayan polis, bu sırada otobüsten inmek isteyen bir taraftara engel olmak istedi.

Taraftarın polise direnmesi üzerine emniyet güçleri, Beşiktaşlı taraftarı gözaltına alırken otobüsü de stat otoparkına çekti. Polisin, camı kıran şahsı bulduktan sonra diğer taraftarları tribüne alacağı öğrenildi.