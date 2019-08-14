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aksam.com.tr
  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:07
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  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:30

Galatasaray'a UEFA'dan para yağıyor

Galatasaray'a UEFA'dan para yağıyor

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Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak Galatasaray ön elemelerdeki sonuçlara göre kasasını ciddi şekilde doldurmayı garantiledi. Başakşehir'in elenmesiyle gelecek paranın yanı sıra bir müjde daha geldi.

Birçok Türk kulübü gibi finansal anlamda ciddi zorluklar yaşayan Galatasaray son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılarak nefes almıştı.

Cim Bom bu sene de büyük bir meblağı kasasına koymayı garantiledi. Başakşehir'in Olympiakos'a elenmesiyle birlikte Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye payının yüzde 90'ını eline geçirdi.

Aynı senaryo geçen sene de yaşanmış ve Galatasaray kasasına 8,5 milyon euro koymuştu. Bu para bu sezon biraz daha artacak.

Ekstradan 3 milyon euro daha!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Galatasaray'ın katsayı sıralamasında üzerinde bulunan Dinamo Kiev, Basel ve Porto elendi. Krasnodar'ın Porto'yu, Club Brugge'ün Dinamo Kiev'i, LASK Linz'in de Basel'i elemesinin ardından, Sarı Kırmızılı takım elde edeceği gelire 3 milyon 324 bin euro ekledi. Galatasaray'ın üzerinde olan PSV'yi de elenen Basel kupa dışına itmişti.

(Fanatik)

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