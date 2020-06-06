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aksam.com.tr
  • 06 Haziran 2020 Cumartesi 10:05
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Galatasaray'a transfere büyük piyango! İki isme dev teklif...

Galatasaray'a transfere büyük piyango! İki isme dev teklif...

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Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'a, piyango gibi bir teklif geldi. Aslan'da ilk teklif Al Nasr'a kiralanan Maicon'a gelirken, ikinci teklif kasayı dolduracak cinsten...

Galatasaray'a piyango vurdu... Sarı-kırmızılılar, Şubat 2019'da 1.7 milyon euro'ya 1.5 yıllığına kiraladığı Maicon Roque'yi Al Nasr'a satıyor.

30 Haziran'da kiralık kontratı bitecek ve sarı-kırmızılılara dönecek Brezilyalı stoper için Arap kulübü bonservisini alma kararına kesin olarak vardı. Al Nasr'ın 30 yaşındaki savunmacı için 3.5 milyon euro ödeyeceği bildirildi.

Galatasaray'a 2017'de 8 milyon euro'ya gelen Maicon, ağır olduğu gerekçesiyle Al Nasr'a gönderilmişti.

FEGHOULI MÜJDESİ!

Cimbom'a bir diğer transfer haberi ise takımın büyük yıldızı Sofiane Feghouli'den geldi.

Bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro'yu kasasına koyan Cezayirli yıldız için 10 milyon euro'luk teklif masaya geldi.

30 yaşındaki futbolcunun ismi son günlerde Real Betis'le de anılınca Arap kulübü elini çabuk tuttu ve müthiş bir teklifte bulundu.

Sözleşmesi 2022'de bitecek Feghouli'nin yüksek maaşı ve 30 yaşında olması hem yönetimin hem de teknik heyetin bu ayrılığa sıcak bakmasına sebep oldu.

Cimbom iki transferden 13.5 milyon euro kazanırsa gelecek sezonun transferlerini çok rahat yapabilecek. Fotomaç'ın haberine göre maaş bütçesinden de sadece 1 yıllığına 7.5 milyon euro'luk boşluk oluşturacak.

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