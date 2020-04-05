Galatasaray'a transferde 2 yıldızından iyi haber

İç ve dış transferde Cim Bom’a iki müjde birden... Liglere verilen arada boş durmayan Sarı- Kırmızılılar, kadro planlaması yapmaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda çalışmalara geçen Galatasaray Yönetimi, iki oyuncuyla kontrat yenilemeye hazırlanıyor. Bunlardan biri, Galatasaray formasıyla ikinci baharını yaşayan Ryan Donk. 34 yaşına giren Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Tecrübeli savunmacıyla yeni kontrat yapılması daha önce kararlaştırılmıştı. Taraflar arasında prensip anlaşması sağlanırken, süre ve maaş gibi detayların önümüzdeki hafta gerçekleşecek ikinci görüşmede masaya yatırılacağı öğrenildi.
Kararını yöneticilere iletti
Akıbeti merakla beklenen bir diğer isim olan Henry Onyekuru’da da önemli gelişmeler var. Karantina günlerinde kulübün kendisine ve ailesine olan yaklaşımından büyük mutluluk duyan Nijeryalı futbolcu, ne pahasına olursa olsun kariyerini Türkiye’de sürdürmeye karar verdi. Konuyla ilgili olarak Galatasaraylı yöneticilerle de görüşen 22 yaşındaki futbolcu, kararını onlara da bildirdi.
Bu kez satın alma opsiyonuyla
Özellikle Fatih hocanın mutlaka kadrosunda görmek istediği Onyekuru, kulüpten onay alması üzerine, bonservisini elinde bulunduran Monaco ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Genç yıldız, Galatasaray’da kalma arzusunu Fransız kulübünün yöneticilerine iletecek. Sarı- Kırmızılılar, Onyekuru’yu 1 yıllığına daha kiralamayı, ancak bu kez satın alma opsiyonuna da sahip olmayı hedefliyor.
(Fanatik)
Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman karantina günlerini AKŞAM'a anlattı: “Stok yapmıyorum. Haftalık alışveriş yapıyorum. Çünkü tedarik ve gıda sisteminde Türkiye'nin dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden stok yapmaya ihtiyaç duymuyorum.”
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Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.
Ekonomik anlamda rahatlamak adına Vedat Muriç'i, yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşünen Fenerbahçe'de iki oyuncu daha izin çıkabilir. Bu isimler Ozan Tufan ve Miha Zajc. Bu kararın yeni teknik adamın belli olmasından sonra şekillenmesi bekleniyor.