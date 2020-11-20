Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Ali Akman için Lille de devreye girdi

Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 18 yaşındaki forvet Ali Akman'ın Galatasaray'ın yolunu tutacağı iddia edilmiş hatta oyuncunun temsilcisi Ayhan Akman'ın ‘Fatih Terim'e sözümüz var' dediği öne sürülmüştü ancak kadrosunda 4 Türk futbolcu bulunduran Lille'in, genç yıldız adayıyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Bursaspor'un Türk futboluna son armağanı Ali Akman oldu. Bugüne kadar altyapıdan çıkardığı futbolcuları büyük takımlara gönderen ve birçok yıldızın yetişmesine olanak sağlayan Bursaspor'un son gözdesi Ali Akman, performansıyla kısa süre içinde devlerin dikkatini çekti. Futbolcunun amcası Ayhan Akman futbolcunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu fakat sürpriz bir gelişme yaşandı.



Süper Lig'de Galatasaray başta olmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ali Akman için görüşmelerini sürdürüyordu.

'FATİH HOCAYA SÖZÜMÜZ VAR' DEMİŞTİ

Bursa altyapısında yetişen ve yavaş yavaş yıldızını parlatan Ali'nin bu çıkışı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Menajerler, Ali Akman'ın hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman'la görüşerek, aralarında 5 büyük ligden devlerin de bulunduğu teklifler getirdi ancak Ayhan Akman'ın cevabı kısa ve netti: “Fatih hocaya sözümüz var”

Ayhan Akman'ın bu sözlerinin ardından genç yıldızın rotasının Galatasaray olacağı ifade edilmiş ve transferin Ocak ayında veya sezon sonunda bedelsiz olarak tamamlanacağı belirtilmişti.

LILLE DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'a transferine kesin gözüyle bakılan Ali Akman'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Avrupa'nın dev kulüplerinden Lille, Ali Akman'a kancayı taktı.

Aspor'da yayınlanan programda Salim Manav'ın iddiasına göre Lille, Timsah'ın 18 yaşındaki Ümit Milli golcüsü Ali Akman'ı özel olarak izletiyor.

Kadrosunda 4 Türk futbolcu (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Mustafa Kapı) bulunan Fransız ekibi, Vakıfköy patentli 2002 doğumlu santraforu, kadrosuna katmayı hedeflediği ileri sürüldü.

LILLE TRANSFERDE ISRARCI

Lille'in Türk futbolculardan oldukça memnun kalması Ali Akman transferine de referans olacak. Genç futbolcuları transfer ederek Avrupa futbol piyasasına kazandıran Lille, bu transfer oldukça ısrarcı davranıyor.