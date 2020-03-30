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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 09:52
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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 09:52

Galatasaray'a sürpriz transfer! Fatih Terim talimatı verdi

Galatasaray'a sürpriz transfer! Fatih Terim talimatı verdi

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Geleceğe yatırım için de kolları sıvayan teknik direktör Fatih Terim, Slovenyalı stoper Dusan Stojinovic'in maçlarını televizyondan izledi. Alınması yönünde rapor verdi.

Ozan Kabak'ı Almanya'ya gönderen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim milli futbolcunun yerini doldurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, çalışmalarını sürdüren scout ekibinin de önerisiyle Slovenya'nın Celje takımında oynayan Dusan Stojinovic'i takibe aldı. Terim'in, 19 yaşındaki stoperi videolar aracılığıyla izlediği ve transferi için yönetime olumlu rapor verdiği iddia edildi. Luyindama'nın satılması ihtimali nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in bu transferde ısrarcı olduğu gelen haberler arasında...

GELİŞİMİ TAKİP EDİLECEK

Galatasaray'ın talip olduğu Dusan Stojinovic'i Serie A takımlarından Bologna'nın da izlediği ortaya çıktı. İtalyan ekibinin bir süredir takip ettiği oyuncu için henüz teklif yapmadığı ama Galatasaray'ın, Bologna'nın teklifine göre harekete geçebileceği öğrenildi. Terim'in özellikleriyle geçen sezon Stuttgart'a giden sonra da Schalke'ye transfer olan Ozan Kabak'a benzettiği Stojinovic'in liglerin başlamasından sonra daha yakından izleyeceği ve göstereceği performansa göre yol alınacağı bildirildi.

DUSAN STOJİNOVİC KİMDİR?

26 Ağustos 2000 yılında Slovenya'da dünyaya gelen Dusan Stojinovic, futbola Celje takımında başladı. 17 yaşında A Takım'a yükselen genç futbolcu stoperde görev yapıyor. 2017 yılında kısa süreli ASK Bravo'da da oynayan Dusan Stojinovic, ülke dışına hiç çıkmadı. Kariyerinde toplam 65 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 de gol bıraktı. Slovenya U17, U18, U19 ve U21 takımlarında forma giyen Stojinovic, henüz A Milli Takım forması giyemedi.

(Sabah)

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