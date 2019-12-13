Galatasaray'a sürpriz golcü: Yohan Boli

Galatasaray'da tranfser çalışmaları sürerken sürpriz bir forvet gündeme geldi.

Belçika'da yayın yapan Het Laatste Nieuws'in haberi göre Galatasaray, Sint-Truiden forması giyen 26 yaşındaki golcü futbolcu Yohan Bali ile ilgileniyor.

Fildişi Sahili Milli Takım forması giyen golcü futbolcuyla ayrıca Anderlecht, Club Brugge, Genk ve Zulta Waregem yakından ilgileniyor.

Bu sezon 10 gol attı!

Sint-Truiden forması ile bu sezon Belçika Ligi'nde 17 maça çıkan golcü futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.

Belçika basınında yer alan habere göre Sint-Truiden Boli için 2 milyon Euro civarında bir bonservis talep edeceği belirtiliyor.

(Fanatik)