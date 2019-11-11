Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7806
  • 6,3793
  • 273.036
  • 103149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'a sürpriz başkan adayı: Metin Öztürk

Galatasaray'a sürpriz başkan adayı: Metin Öztürk

Galatasaray'a sürpriz başkan adayı: Metin Öztürk

Erken seçime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da Metin Öztürk'ün başkan adaylığı için kolları sıvadığı belirtildi

TM Dijital Haber Merkezi

Mali açıdan ibra edilmesine rağmen idari açıdan ibra edilmeyen ve böylece seçim atmosferine giren Galatasaray'da kulisler yeniden hareketlenirken, mahkemenin ibrasızlık kararını onaylaması halinde yeniden adaylığını koyamayacak olan Mustafa Cengiz hukukçularla yoğun bir mesai içerisine girdi.

METİN ÖZTÜRK NABIZ YOKLUYOR

Erken seçime gidecek olan Galatasaray’da şimdiden 3 başkan adayının ön plana çıktığı görülürken Ali Fatinoğlu, Ozan Korkut ve Eşref Hamamcıoğlu’nun haricinde Metin Öztürk’ün de kolları sıvaması camiada yeni bir heyecan yarattı. Geçtiğimiz sene Nisan ayında yeniden GSYİAD Başkanı seçilen, Dursun Özbek’in listesinde yer alıp seçimlerde Mustafa Cengiz’e kaybeden Öztürk’ün şimdiden nabız yokladığı belirtilirken tecrübeli yöneticinin 24 Mart’ta gerçekleştirilen Genel Kurulda “Mustafa Cengiz ve yönetimi ibrayı hak etmediler. İbrasızlık doğru karar ama yanlış bir zaman. Eğer genel kurul mayıs ayında olsaydı ben de ibra etmezdim” sözleriyle dikkat çekmişti.


Oktay Kaynarca'dan evlilik ve çocuk açıklaması!
Burcu Biricik'ten yeni proje açıklaması
'Aşk görüntümüze yansımıştır'
Deren'in panik gecesi! Flaşlar patlayınca...
Dilan Çiçek Deniz: Halimden memnunum
<p>UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve ´en iyi korunan 20 kent´ arasında bulunan Karabük’ün S

Turistler Safran Tarlalarına Akın Etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dumanlar her yeri sardı... Yüzlercesini ateşe verdiler

SAT komandoları gemiye böyle indi! Nefes kesen anlar