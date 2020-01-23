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aksam.com.tr
  • 23 Ocak 2020 Perşembe 08:13
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  • 23 Ocak 2020 Perşembe 08:13

Galatasaray'a sıcak para! Kasaya 8.8 milyon TL girdi...

Galatasaray'a sıcak para! Kasaya 8.8 milyon TL girdi...

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Maddi olarak sıkıntılı günler geçiren ve yeni gelir kalemleri yaratmak için kolları sıvayan Galatasaray Kulübü hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Maddi olarak sıkıntılı günler geçiren ve yeni gelir kalemleri yaratmak için kolları sıvayan Galatasaray Kulübü hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılıların 4 milyon adet hisse senedi satışı gerçekleştirerek 8.8 milyon TL'lik nakit girişi sağladığı ifade edildi. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin bu satış ile birlikte sahip olduğu payı yüzde 66'dan yüzde 64.61'e geriledi.

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