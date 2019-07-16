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  3. Galatasaray'a Seri transferinde müjdeli haber geldi! Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a geliyor

Galatasaray'a Seri transferinde müjdeli haber geldi! Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a geliyor

Galatasaray'a Seri transferinde müjdeli haber geldi! Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği yıldız futbolcunun menajeri Michael Seri'nin menajeri İstanbul'a geliyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Fernando ve Ndiaye'nin yerini doldurmak için sıkı bir transfer çalışmasına giren Galatasaray, Seri'nin menajerini İstanbul'a getirtiyor. TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Milan'ın da talip olduğu Fildişili yıldız için 15 milyon euro teklif eden İtalyan devi oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş teklif ederken, sarı kırmızılı kulübün 27 yaşındaki orta sahaya 3,5 milyon euro vereceği öğrenildi. Perşembe gününe kadar Türkiye'de olması beklenen Seri'nin menajeri Franklin Mala'nın Galatasaraylı yöneticilerle masaya oturacağı ifade edilirken, Abdurrahim Albayrak'ın milli futbolcu için Luyindama taktiğini devreye sokacağı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de kümeye düşen Fulham'da 34 maça çıkan Michael Seri 1 gol atmıştı. Daha önce Nice forması giyen tecrübeli futbolcu 30 milyon euro'ya transfer olmuştu.

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