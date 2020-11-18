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aksam.com.tr
  • 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:44
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Galatasaray'a seçim müjdesi! Bakanlıktan şartlı onay...

Galatasaray'a seçim müjdesi! Bakanlıktan şartlı onay...

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Galatasaray'da 19-26 Aralık'ta seçim yapılacak. İçişleri Bakanlığı'nın önlemlerin alınması halinde kongreye izin verdiği belirtiliyor.

Galatasaray'da 19-26 Aralık'ta seçim yapılacak.

İçişleri Bakanlığı'nın önlemlerin alınması halinde kongreye izin verdiği belirtiliyor. Stat alternatifler arasında yer alsa da kulüp tüzüğü gereği oturumun lisede olması gerekiyor.

Bu nedenle yönetimin lise bahçesini hazırlatacağı öğrenildi. Buna göre; bahçeye sandıklar konulacak ve bir taraftan giriş bir taraftan da çıkış yapılacak.

AHMET ÖZDOĞAN: SORUN OLMAZ

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden ve Cerrahpaşa Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Bölümü başkanı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan seçimin bahçede yapılmasının sorun teşkil etmeyeceğini söyledi. Özdoğan, "ABD pandemi koşullarında genel seçim yaptı. Genel kurul olsaydı, 'yapılmasın' derdim. Seçimde sadece gelip oy kullanıyorsunuz. Bahçede yapılması kovid 19 ile ilgili sorun çıkmaz" dedi.

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