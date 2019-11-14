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  3. Milan'dan Galatasaray'a şartlı onay: Bonservisini alırsanız kiralarız

Milan'dan Galatasaray'a şartlı onay: Bonservisini alırsanız kiralarız

Milan'dan Galatasaray'a şartlı onay: Bonservisini alırsanız kiralarız

Milan, Galatasaray'ın istediği Ricardo Rodriguez'i sarı kırmızılılara bir şartla göndermeye razı oldu.

Milan, Galatasaray'ın istediği Ricardo Rodriguez'i sarı kırmızılılara bir şartla göndermeye razı oldu.

Galatasaray, Ricardo Rodriguez'i almak istiyor. Milan da satmak. Ama Galatasaray önce kiralayıp, eğer tutarsa bonservisini almak amacında.

Milan ise zaten 15 milyon Euro ödediği İsviçreli sol bekin bir de Galatasaray'da kötü oynarsa piyasasının daha da düşüp, elinde kalmasından korkuyor.

Bu yüzden Milan'ın Galatasaray'a son teklifi, ''kiralarız ama bonservisini kesin olarak alırsanız. Onun dışında performansına göre kiralama olmayacak'' bilgisi paylaşıldı.

Sol bek, sol açık ve stoperde forma giyebilen Rodriguez, bu sezon Serie A'da 4 kez Milan forması giyebildi.

(Takvim)


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