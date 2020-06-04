Galatasaray'a sakatlık şoku! Marcao'dan kötü haber...

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor Galatasaray'da Marcao'nun dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme olduğu açıklandı.

Başkan Ağaoğlu'ndan Avrupa müjdesi Başkan Ağaoğlu'ndan Avrupa müjdesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği 1 yıllık Avrupa yasağı hakkına açıklamalarda bulundu.

Tek istisna İrfan Can Kahveci Tek istisna İrfan Can Kahveci Yerli oyunculara ‘bonservis ödememe' kararı alan Fenerbahçe, bu prensibini milli yıldız için bozacak. Emre Belözoğlu'nun çok istediği İrfan Can Kahveci için Kanarya, tüm imkanlarını seferber edecek. Satışı düşünülen bazı oyunculardan gelecek para genç yıldız için kaynak olarak kullanılacak. Kahveci'nin kararı “ya Fenerbahçe ya Avrupa” şeklinde.

Galatasaray damga vurdu! 4 büyüklerde lider Galatasaray damga vurdu! 4 büyüklerde lider Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak geçen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeşil zemin dışında da rekabetleri tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe teklifini yaptı Fenerbahçe teklifini yaptı Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin biteceği Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan deneyimli sağ bek için düğmeye bastı. Kanarya, 800 bin Euro nakit para ile takım kaptanlığını önerdiği eski oyuncusunun cevabını beklemeye geçti.

Bir taşla iki kuş Bir taşla iki kuş Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'den 30 milyon euro kazanacak! Arap basını, Sarı-Kırmızılı takımın Younes Belhanda ve Feghouli için toplamda 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı. Maaşlarıyla birlikte toplam 30 milyonluk bir rakam ortaya çıkacak.