  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Ekim 2020 Cumartesi 21:42
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'a sakatlık şoku! Marcao ve Saracchi...

Galatasaray'a sakatlık şoku! Marcao ve Saracchi...

Paylaş

Süper Lig'de Ankaragücü'nü ağırlayan Galatasaray'da iki sakatlık yaşandı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaştığı karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlıklar yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi, ikinci yarıda sakatlanarak yerde kaldı ve oyunda devam edemedi.

Marcelo Saracchi'nin sakatlanarak kenara gelmesinin ardından Emre Taşdemir oyuna girdi.

Galatasaray'da Saracchi'nin ardından Marcao da sakatlandı. Breziyalı stoper, 75. dakikada yerini Ryan Donk'a bıraktı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray 3 puanı tek golle aldı
Galatasaray 3 puanı tek golle aldı

Galatasaray 3 puanı tek golle aldı

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da iki yıldız birden sakatlandı
Galatasaray'da iki yıldız birden sakatlandı

Galatasaray'da iki yıldız birden sakatlandı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Rıdvan Dilmen: 'Terim'in dediği kadar kötüydü G.Saray'
Rıdvan Dilmen: 'Terim'in dediği kadar kötüydü G.Saray'

Rıdvan Dilmen: 'Terim'in dediği kadar kötüydü G.Saray'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Okan Koçuk: 'Şampiyonluk için savaşıyoruz'
Okan Koçuk: 'Şampiyonluk için savaşıyoruz'

Okan Koçuk: 'Şampiyonluk için savaşıyoruz'

Galatasaraylı kaleci Okan Koçuk, Ankaragücü maçını değerlendirdi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 4 eksik birden
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 4 eksik birden

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 4 eksik birden

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre kadroya dahil edilmedi.

İzmir depremi: Spor dünyası tek yürek
İzmir depremi: Spor dünyası tek yürek

İzmir depremi: Spor dünyası tek yürek

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası spor dünyasının yıldız isimleri sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi. İşte yıldız isimlerin deprem sonrası yaptıkları paylaşımlar...

Abdullah Avcı 4 yıllık imzayı attı
Abdullah Avcı 4 yıllık imzayı attı

Abdullah Avcı 4 yıllık imzayı attı

Trabzonspor'un da istediği Abdullah Avcı, Antalyaspor'a 4 yıllık imza attı.

Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak?
Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak?

Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak?

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. İşte Fırtına'nın hoca adayları...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.