Galatasaray'a sakatlık şoku! Marcao ve Saracchi...

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası spor dünyasının yıldız isimleri sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi. İşte yıldız isimlerin deprem sonrası yaptıkları paylaşımlar...

Trabzonspor'un da istediği Abdullah Avcı, Antalyaspor'a 4 yıllık imza attı.

Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak?

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. İşte Fırtına'nın hoca adayları...