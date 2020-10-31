Galatasaray'a sakatlık şoku! Marcao ve Saracchi...

Galatasaray'ın Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaştığı karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlıklar yaşandı.
Sarı-kırmızılı takımın sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi, ikinci yarıda sakatlanarak yerde kaldı ve oyunda devam edemedi.
Marcelo Saracchi'nin sakatlanarak kenara gelmesinin ardından Emre Taşdemir oyuna girdi.
Galatasaray'da Saracchi'nin ardından Marcao da sakatlandı. Breziyalı stoper, 75. dakikada yerini Ryan Donk'a bıraktı.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
Galatasaraylı kaleci Okan Koçuk, Ankaragücü maçını değerlendirdi.
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