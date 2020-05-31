Galatasaray'a piyango üstüne piyango

Galatasaray’da yeni sezon transfer planlaması tamamen kendi kaynaklarından toparlanıyor. Yönetim bu konuda bütçe oluşturmaya çalışırken müjdeli haberler üst üste geliyor. Alex Telles’in Porto’dan PSG’ye satışından yüzde 10 kâr payı alacak olan Sarı-Kırmızılılar, böylece kasasına 1.850 milyon Euro koyacak. Bu para için satışın resmen gerçekleşmesini bekleyen Galatasaray’a bir müjde de Maicon’dan geldi. 1.5 yıllığına Al Nasr’a kiralanan ve kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı oyuncu için teklif geldi. Suudi Arabistan temsilcisiyle 30 yaşındaki oyuncu için yapılan görüşmeler neticesinde 3 milyon Euro’ya anlaşmaya varıldı.
Transfere artıyla girecek
İki transferin de resmen gerçekleşmesinin ardından Galatasaray yeni sezon transfer bütçesini hiç beklemediği iki sürpriz gelişmeyle oluşturmuş olacak. Transfer dönemi Aslan için 4.8 milyon Euro artıyla başlayacak. Galatasaray, Telles’i 6.5 milyon Euro bonservisle satarken ikinci satışından elde edilecek kârın da yüzde 10’u için madde koydurmuştu.
(Fanatik)
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şampiyonlar Ligi finali için güvence: “Hiçbir şey belli değil. Bu konudaki haberler kirli propaganda. UEFA'nın 17 Haziran'da toplantısı var. Herkes emin olsun ki Türkiye bu işten bir şey kaybetmeyecek.”
Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Kosova basınına konuştu: “Vedat hakkında bilgi isteyen kulüpleri Fenerbahçe ile paylaştım. Vedat'la ilgilenen ve benimle iletişime geçen kulüplerin isimlerini veremem ama İspanya, İngiltere ve İtalya'dan kulüpler olduğu bilgisini verebilirim.”
Kolombiyalı forvet, vatandaşı için bizzat devreye girdi. Galatasaray, Mariano'nun ayrılacak olması sebebiyle Atletico Madrid'in sağ bekini listesine koydu. Falcao da Arias'la görüşerek onu Aslan'a gelmeye ikna etti.
Telles'in PSG'ye satışından kasasına 1.850 milyon Euro koyacak olan Aslan'a bir müjde daha. Sarı-Kırmızılılar'ın 1.5 yıllığına kiralık gönderdiği Maicon da Al Nasr'da kalıyor. Deneyimli stoperden 3 milyon Euro bonservis gelecek.
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