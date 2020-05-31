Galatasaray'a piyango üstüne piyango

Telles'in PSG'ye satışından kasasına 1.850 milyon Euro koyacak olan Aslan'a bir müjde daha. Sarı-Kırmızılılar'ın 1.5 yıllığına kiralık gönderdiği Maicon da Al Nasr'da kalıyor. Deneyimli stoperden 3 milyon Euro bonservis gelecek.

Galatasaray’da yeni sezon transfer planlaması tamamen kendi kaynaklarından toparlanıyor. Yönetim bu konuda bütçe oluşturmaya çalışırken müjdeli haberler üst üste geliyor. Alex Telles’in Porto’dan PSG’ye satışından yüzde 10 kâr payı alacak olan Sarı-Kırmızılılar, böylece kasasına 1.850 milyon Euro koyacak. Bu para için satışın resmen gerçekleşmesini bekleyen Galatasaray’a bir müjde de Maicon’dan geldi. 1.5 yıllığına Al Nasr’a kiralanan ve kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı oyuncu için teklif geldi. Suudi Arabistan temsilcisiyle 30 yaşındaki oyuncu için yapılan görüşmeler neticesinde 3 milyon Euro’ya anlaşmaya varıldı.

Transfere artıyla girecek

İki transferin de resmen gerçekleşmesinin ardından Galatasaray yeni sezon transfer bütçesini hiç beklemediği iki sürpriz gelişmeyle oluşturmuş olacak. Transfer dönemi Aslan için 4.8 milyon Euro artıyla başlayacak. Galatasaray, Telles’i 6.5 milyon Euro bonservisle satarken ikinci satışından elde edilecek kârın da yüzde 10’u için madde koydurmuştu.

(Fanatik)