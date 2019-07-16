Galatasaray'a Onyekuru'da dev rakip

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun geleceği merak ediliyor. Everton'ın çalışma izni konusunda sorunları çözemediği Onyekuru için İtalya'dan Napoli'nin de devreye girdiği belirtildi.

Le Soir'de yer alan habere göre Everton'ın henüz çalışma izni konusunu çözemediği Onyekuru'ya Napoli'den 15 milyon eroluk teklif geldi. İtalyan kulübünün Onyekuru transferinde istekli olduğu vurgulanırken, Everton'ın bu konuda kararsız olduğu vurgulandı. İngiliz kulübünün, genç futbolcunun potansiyeli nedeniyle takımda tutmak istediği ancak çalışma izni sorununu şu ana kadar aşamaması nedeniyle satış fikrini de düşündüğü aktarıldı.

(Futbol Arena)