Galatasaray'a Onyekuru müjdesi

Nijeryalı futbolcunun yeniden G.Saray'a kiralanabileceği konuşuluyor.

AKŞAM

İSPANYA basınından, “sport.es” sitesinin haberine göre; Monaco önümüzdeki sezon için bonservisine sahip olduğu 30 oyuncuyla yollarını ayıracak. Bunlardan biri de Onyekuru... Nijeryalı futbolcunun yeniden G.Saray’a kiralanabileceği konuşuluyor.

