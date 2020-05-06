Galatasaray'a Muslera değil o gelecekti

Galatasaray'da Fernando Muslera transferi öncesinde sürpriz bir ismin kadroya katılmasının istendiği ortaya çıktı.

2015-2017 yılları arasında ülkemizde Osmanlıspor forması da giyen Brezilyalı kaleci Artur Moraes, 2011 yılında Galatasaray'ın transfer için kendisiyle görüşme yaptığını açıkladı. Portekiz basınına konuşan 39 yaşındaki eski kaleci, Braga ile 2011'de oynadıkları UEFA Avrupa Ligi finalinin akşamında Galatasaray'ın kendisine telefon ettiğini söyledi.

"FİNAL SONRASI GALATASARAY ARADI"

Artur Moraes, "Porto ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi final maçı sonrasında çılgınlık vardı. Final akşamında otel odasındaydım ve Galatasaray'dan telefon geldi. Sabah da telefon çalıyordu. Avrupa'nın dört bir yanından kulüpler beni istiyordu. Daha Araplar almamıştı ve PSG de bana teklif yapmıştı" ifadelerini kullandı

Braga ile sözleşmesi o sezon sona eren Artur, o sezon Benfica'ya imza attı ve 4 sezon takımda kaldı. Galatasaray ise, Lazio'dan takasta Lorik Cana ve 5,75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fernando Muslera'yı kadrosuna kattı. (Sporx)