Galatasaray'a müjde! Telles ve Maicon'dan 55 milyon TL

Galatasaray, eski yıldızı Alex Telles'ten anlaşma gereği 4 milyon Euro elde edecek. Cimbom, Sambacı stoperi Maicon'un Al Nassr'a satışından da 3 milyon Euro kazanacak.

Bir yandan Finansal Fair Play kriterlerini dikkate alan bir yandan da koronavirüsün yarattığı olumsuz mali tablodan en az hasarla çıkmak isteyen Galatasaray'a piyango.

Sarı- Kırmızılılar eski ve mevcut oyuncusundan 7 milyon Euro (55 milyon TL) kasasına koymak üzere…

Takvim'in haberine göre, salgın döneminde sıkıntılı günler geçiren Cimbom için Alex Telles ve Maicon'dan gelecek para ilaç olacak. Sarı-Kırmızılılar iki yıldızdan 7 milyon Euro gelir bekliyor.

45 MİLYON EURO'YA GİDECEK

Cimbom, 2016 yılında Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Telles'i 6.5 milyon Euro'ya Porto'ta satmıştı. Porto, Telles'i büyük ihtimalle PSG'ye 45 milyon Euro'ya satacak. Anlaşma gereği Telles'ten 4 milyon Euro gelecek…

BONSERVİSİNİ DE İSTİYORLAR

Brezilyalı stoper Maicon ise kiralandığı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da futbol hayatını sürdürecek... Al Nassr, Galatasaray'a bu transfer için tam 3 milyon Euro ödeyecek.