Galatasaray'a müjde! Telles ve Maicon'dan 55 milyon TL

Bir yandan Finansal Fair Play kriterlerini dikkate alan bir yandan da koronavirüsün yarattığı olumsuz mali tablodan en az hasarla çıkmak isteyen Galatasaray'a piyango.
Sarı- Kırmızılılar eski ve mevcut oyuncusundan 7 milyon Euro (55 milyon TL) kasasına koymak üzere…
Takvim'in haberine göre, salgın döneminde sıkıntılı günler geçiren Cimbom için Alex Telles ve Maicon'dan gelecek para ilaç olacak. Sarı-Kırmızılılar iki yıldızdan 7 milyon Euro gelir bekliyor.
45 MİLYON EURO'YA GİDECEK
Cimbom, 2016 yılında Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Telles'i 6.5 milyon Euro'ya Porto'ta satmıştı. Porto, Telles'i büyük ihtimalle PSG'ye 45 milyon Euro'ya satacak. Anlaşma gereği Telles'ten 4 milyon Euro gelecek…
BONSERVİSİNİ DE İSTİYORLAR
Brezilyalı stoper Maicon ise kiralandığı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da futbol hayatını sürdürecek... Al Nassr, Galatasaray'a bu transfer için tam 3 milyon Euro ödeyecek.
Emre, 21 yaşındaki orta saha için Gölcükspor'u 500 bin TL, altyapıdan iki oyuncu artı Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp teklifiyle ikna etti. Trabzonspor'la imza aşamasına gelen İsmail Yüksek, son anda F.Bahçe ile 5 yıllık mukavele yaptı.
Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil için menajerinden açıklama geldi.
Yeni sezon planlaması için işi sıkı tutan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil etmek istediği isimler ve eldeki oyuncuları koruma anlamında yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray, eski yıldızı Alex Telles'ten anlaşma gereği 4 milyon Euro elde edecek. Cimbom, Sambacı stoperi Maicon'un Al Nassr'a satışından da 3 milyon Euro kazanacak.
Bundesliga ekibi, altyapısından yetişen 28 yaşındaki Tolga'yı bedelsiz olarak transfer etmek istiyor. Sarı lacivertli yönetimin, Alman ekibinin bir diğer hedefi olan ve 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Kruse'yi ise bırakmak gibi bir niyeti yok.
51 bin kişilik Commerzbank Arena'da son uçuşunu 12 Mart'taki Basel maçında yapan Atilla'ya, 16 Mayıs'ta oynanacak E.Frankfurt-M.Gladbach maçı için izin verilmedi. Atilla'nın sahibi, “16. yaş gününü yalnız kutladı. O insanlara alışkın ve yalnızlıktan mutsuz” dedi.
TRABZONSPOR, Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy'yi istiyor.