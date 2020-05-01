Galatasaray'a müjde! PSG, Telles transferini bitiriyor

Tarihinde 9. kez şampiyonluğa ulaşan PSG, transfer harekatına da futboldaki belirsizliğe rağmen erken başladı.
Portekiz basınında OJogo'nun haberine göre Fransızlar, Porto'nun sol kanat oyuncusu Alex Telles için 25 milyon euroluk bedel ödemeye hazırlar.
İki kulübün anlaşmaya yakın olduğu ve birkaç aydır süren pazrlıkların bitme aşamasında olduğu belirdili. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Telles, Porto'yla sözleşme uzatmayacağını daha önce açıklamıştı.
2013/2014 sezonunun devre arasında Gremio'dan 6 milyon euroya Galatasaray'a transfer olan Telles, 2015/2016 sezonunun hemen başında Sarı Kırmızılılar tarafından Inter'e kiralanmış, 1 sezon sonra da 6 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olmuştu.
27 yaşındaki oyuncu bu sezon toplam 40 maça çıktı, 10 gol, 9 asistlik müthiş bir performans sergiledi.
(Fanatik)
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ljajic'in yerine arayışlarını sürdürürken, Lille'de oynayan Gaitan transferine Sergen Yalçın'ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor.
Beşiktaş'ta lige verilen arada kriz haline gelen Dorukhan Toköz konusu çözüme kavuştu. Yönetim 1.1 milyon euro yıllık ücrete genç oyuncuyla el sıkıştı. Açıklama takımın ekonomik planlaması netleştikten sonra yapılacak.
Fransa'da dün Ligue 1 şampiyonu olarak ilan edilen Paris Saint Germain, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen sol bek Alex Telles için harekete geçti.
Futbolu bırakmak istemediğini ve yeni sezonda devam etmek istediğini açıklayan Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın durumu teknik direktör Fatih Terim ile yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak.
8 numarada oynamasına rağmen 10 numaranın kendisine verilmesinin gururlandırıcı olduğunu söyleyen Younes Belhanda, sürekli Wesley Sneijder'le karşılaştırılmaktan rahatsızlık duyduğunu da vurguladı.
Futbolcuların geçen sezondan ve bu yıldan, toplam 130 milyon TL'ye yakın alacakları ödendi. Sarı-Lacivertliler'in UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı verme konusunda da sorunu kalmadı.
Galatasaray'ın 14 yıl sonra gelen şampiyonluğuna damga vuran futbolculardan Muhammet Altıntaş, AKŞAM'a konuştu.