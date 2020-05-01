Galatasaray'a müjde! PSG, Telles transferini bitiriyor

Fransa'da dün Ligue 1 şampiyonu olarak ilan edilen Paris Saint Germain, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen sol bek Alex Telles için harekete geçti.

Tarihinde 9. kez şampiyonluğa ulaşan PSG, transfer harekatına da futboldaki belirsizliğe rağmen erken başladı.

Portekiz basınında OJogo'nun haberine göre Fransızlar, Porto'nun sol kanat oyuncusu Alex Telles için 25 milyon euroluk bedel ödemeye hazırlar.

İki kulübün anlaşmaya yakın olduğu ve birkaç aydır süren pazrlıkların bitme aşamasında olduğu belirdili. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Telles, Porto'yla sözleşme uzatmayacağını daha önce açıklamıştı.

2013/2014 sezonunun devre arasında Gremio'dan 6 milyon euroya Galatasaray'a transfer olan Telles, 2015/2016 sezonunun hemen başında Sarı Kırmızılılar tarafından Inter'e kiralanmış, 1 sezon sonra da 6 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olmuştu.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon toplam 40 maça çıktı, 10 gol, 9 asistlik müthiş bir performans sergiledi.

(Fanatik)