Galatasaray'a müjde! Lemina'nın bonservisinde indirim...

Galatasaray'ın gelecek sezon da kadrosunda görmek istediği Lemina konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Southampton'ın bonservisi ile göndermek istediği Lemina da Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyor. İngiliz kulübü başka talibin olmaması nedeniyle Lemina'nın bonservisinde indirime gitti.

Galatasaray yönetimi bir süre önce Mario Lemina'nın kulübü Southampton ile temas kurarak Afrikalı oyuncunun bir sezon daha kiralanması için başvurmuştu. İngilizler, sözleşmesinde 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Lemina'yı bonservisiyle satmayı planladıklarını ifade ederek yeni bir kiralama teklifine sıcak bakmadıklarını bildirmişti. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle futbolun durduğu ortamda herhangi bir teklif olmaması İngiliz kulübünün planlarında değişiklik yapmasına yol açtı.

Afrikalı oyuncunun da Galatasaray'da kalmak istemesi nedeniyle Southampton, 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonda yüzde 39'a yakın indirim yapmaya hazır olduklarını iletti. Ayrıca Galatasaray yönetimine, "Sizden haber bekliyoruz" diye bir mesaj da gönderildi. Mario Lemina'nın bonservis ücreti bir anda 10 milyon euro'ya düşerken bu durum sarı-kırmızılıları sevindirse de gelirin olmadığı bir ortamda bu paranın nasıl karşılanacağı yönetimi düşündürüyor. Fotomaç'ın haberine göre bu nedenle teklifin bekletildiği belirtiliyor.

SINIR MUHAFIZI

Lemina idman açığı nedeniyle sezona iyi başlamasa da daha sonra hem açığını kapatması hem de takıma uyum sağlaması ile orta sahada taraftarları mest eden bir futbol ortaya koydu. Süper Lig'de 17, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda 4'er maça çıktı. 25 maçta 1 gol kaydetti. Cimbom'un orta sahada değişmez ismi haline geldi.

(Sabah)