Galatasaray'a müjde! Lemina'nın bonservisinde indirim...

Galatasaray yönetimi bir süre önce Mario Lemina'nın kulübü Southampton ile temas kurarak Afrikalı oyuncunun bir sezon daha kiralanması için başvurmuştu. İngilizler, sözleşmesinde 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Lemina'yı bonservisiyle satmayı planladıklarını ifade ederek yeni bir kiralama teklifine sıcak bakmadıklarını bildirmişti. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle futbolun durduğu ortamda herhangi bir teklif olmaması İngiliz kulübünün planlarında değişiklik yapmasına yol açtı.
Afrikalı oyuncunun da Galatasaray'da kalmak istemesi nedeniyle Southampton, 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonda yüzde 39'a yakın indirim yapmaya hazır olduklarını iletti. Ayrıca Galatasaray yönetimine, "Sizden haber bekliyoruz" diye bir mesaj da gönderildi. Mario Lemina'nın bonservis ücreti bir anda 10 milyon euro'ya düşerken bu durum sarı-kırmızılıları sevindirse de gelirin olmadığı bir ortamda bu paranın nasıl karşılanacağı yönetimi düşündürüyor. Fotomaç'ın haberine göre bu nedenle teklifin bekletildiği belirtiliyor.
SINIR MUHAFIZI
Lemina idman açığı nedeniyle sezona iyi başlamasa da daha sonra hem açığını kapatması hem de takıma uyum sağlaması ile orta sahada taraftarları mest eden bir futbol ortaya koydu. Süper Lig'de 17, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda 4'er maça çıktı. 25 maçta 1 gol kaydetti. Cimbom'un orta sahada değişmez ismi haline geldi.
(Sabah)
Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Sivas'tan Mert Hakan ile Emre Kılınç için Fenerbahçe resmen harekete geçti. Önümüzdeki sezon Sportif Direktör olacak Emre, Yiğido'nun iki yıldızına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Takımı sizin üzerinize kuracağız” mesajını gönderdi.
G.Saray'da salgının yaratacağı ekonomik krizi azaltmak için önemli bir karar daha alındı.
Hollanda Eredivisie'de sezonun iptalinin ardından ekonomik anlamda sıkıntı yaşamak istemeyen takımlardan Ajax, yaz döneminde yüksek ücretli bir transfer yapmak istemiyor ve bu doğrultuda da Galatasaray'dan kiralanan Ryan Babel ile yola devam etmeyi düşünüyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında uzaklaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Süper Lig'e verilen koronavirüs arası nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren sarı lacivertliler, yüksek maliyeti olmayan isimlere yöneldi. Fenerbahçe'nin son gözdesini ise İsrail basını yazdı. İddiaya göre Sarı Lacivertliler, 26 yaşındaki Omer Atzili'yi gündemine aldı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başarılı futbolcusu Doğukan Sinik, Türkiye'de en beğendiği futbolcunun Emre Belözoğlu olduğunu ve onunla aynı takımda forma giymek istediğini söyledi.
Galatasaray'ın gelecek sezon da kadrosunda görmek istediği Lemina konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Southampton'ın bonservisi ile göndermek istediği Lemina da Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyor. İngiliz kulübü başka talibin olmaması nedeniyle Lemina'nın bonservisinde indirime gitti.
UEFA, koronavirüs nedeniyle mart ayının sonunda yapılması gereken kulüp lisans başvurularını 30 Nisan'a ertelemişti. TFF ise takımların isteği doğrultusunda bu sürenin mayıs ayının sonuna kadar bir kez daha uzatılmasını istedi. Federasyon bu konuda büyük çaba harcarken, Juventus ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli planları bozdu.