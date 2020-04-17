Galatasaray'a Maicon'dan iyi haber

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Kulüp yönetimi ve teknik direktör Rui Vitoria'nın Maicon'un performansından hayli memnun olduğu ve takımda kalmasını yönünde olumlu görüş sunduğu belirtildi.
GALATASARAY NE KADAR BONSERVİS BEDELİ TALEP EDECEK?
Sarı-Kırmızılı takımın, sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Brezilyalı oyuncu için ne kadar bir bonservis bedeli talep edeceği ise henüz belli değil.
MAICON DA KALMAK İSTİYOR
31 yaşındaki savunma oyuncusunun da Arabistan ekibinde mutlu olduğu ve kalmak istediği öğrenildi. Brezilyalı oyuncu Al-Nasr Riyad takımı ile 26 maçta forma giymişti.
1.5 YIL KİRALIK
Bilindiği üzere, Maicon 1.7 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibine 1.5 yıllığına kiralanmıştı.
Galatasaray'ın KAP'a yapmış olduğu açıklama şu şekildeydi:
"Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir."
PEKİ MAİCON, GALATASARAY'DAN NE KADAR KAZANIYORDU?
Sarı-Kırmızılı takımın KAP açıklaması şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Maicon Pereira Roque ve kulübü Sao Paulo FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 7.000.000 EUR net tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum 1.000.000 Euro (net) olmak üzere, Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net Kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net Futbolcunun forma giyeceği yirmi beşinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig ve UEFA müsabakaları) istinaden 250.000 Euro net Futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig ve UEFA müsabakaları) istinaden 250.000 Euro net
Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.
2017-2018 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti
2018-2019 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için 2.200.000 EUR net sabit transfer ücreti
Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödeyecektir. (Ajansspor)
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