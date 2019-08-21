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aksam.com.tr
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:35
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  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:35

Galatasaray'a Luyindama müjdesi

Galatasaray'a Luyindama müjdesi

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Galatasaray, transfer sezonunu eksi bütçeyle kapatması halinde bile eksiye girmek için bonservis ödenen Christian Luyindama'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynatabilecek.

Galatasaray'da Christian Luyindama'nın oyuncu satılmazsa FFP nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Luyindama ve FFP konusunda herhangi bir sorun olmadığını vurgularken yıldız ismin Devler Ligi'nde forma giyeceği öğrenildi.

Yönetimin tüm transferleri yaparken UEFA ile temas halinde olduğu ve alınan oyuncuların Avrupa'da da oynama engelinin olup olmayacağı konusunda bilgi alındığı kaydedildi.

BUNUN DAHA OCAK'I VAR

Öte yandan FFP'deki eksi-artı durumu için sadece sezon başı transferlerin baz alınmadığı, devre arası transferlerinin de bu duruma dahil edildiği için hesaplamanın tüm transfer dönemi göz önünde bulundurularak yapıldığı ifade edildi.

(Habertürk)

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